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Известия.ru

«Севмаш» передал ВМФ РФ первую подлодку-носителя «Посейдонов» «Белгород»

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Флаг ВМФ РФ
Флаг ВМФ РФ.
Источник изображения: sevmash.ru

Первая подлодка-носитель «Посейдонов» «Белгород» передана Военно-морскому флоту России. Об этом 8 июня сообщила пресс-служба предприятия «Севмаш».

«Сегодня, 8 июля 2022 года, на крупнейшем судостроительном предприятии России — АО «ПО «Севмаш» (входит в ОСК) — состоялась торжественная церемония подписания приемного акта и передачи Военно-морскому флоту исследовательской подводной лодки «Белгород», — говорится в сообщении.

Как уточняется, корабль предназначен для решения разноплановых научных задач, проведения поисково-спасательных мероприятий. Кроме того, подводная лодка может быть использована как носитель спасательных глубоководных и автономных необитаемых подводных аппаратов.

Атомоход «Белгород» создавался для борьбы с надводными группировками противника. Несмотря на то что, подлодка официально была заложена после распада СССР, 24 июля 1992 года, фактически ее строительство началось раньше. Однако уже в 1997 году ее создание было остановлено из-за тяжелой экономической ситуации.

Строительство подводной лодки возобновилось 20 декабря 2012 года, но уже по новому проекту. В апреле 2019 года лодка была выведена из эллинга для достройки на плаву и проведения испытаний.

Подводная лодка «Белгород» стала носителем нового стратегического оружия сдерживания — суперторпеды «Посейдон».

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Страны
Россия
Компании
Севмаш
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