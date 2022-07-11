Кому на руку война на Украине. Зборжил рассказал об этом и о том, чем все закончится

Конфликт на Украине пойдет по "корейскому сценарию", заявил чешский политолог Зденек Зборжил в интервью Parlamentní listy. Так властные элиты смогут отложить мечты о демократии на неопределенный срок.

Даниэла Черна

"Расшаркивание на саммитах выглядит как отталкивающий гротеск". По мнению политолога Зденека Зборжила (Zdenek Zbořil), державный монумент, который мы называем Североатлантическим альянсом, хочет развернуться за пределами Северной Атлантики. "Есть те, кто предупреждает, скажем, о "китайской опасности", но это еще не показатель способности понять современный мир и его будущее", — добавляет он.

Parlamentní listy: В этом году главная тема — бои на Украине. Их без лишних дискуссий начал Путин. Возвращаться в начало сейчас уже бессмысленно, но если все же попытаться, то каковы главные факторы возникновения этого конфликта? В чем его причины, и какие уроки можно из него извлечь на будущее?

Зденек Зборжил: У нынешней войны в Восточной Европе, как и у многих других в тех краях, с незапамятных времен причина только одна. Сейчас воюют не так, как когда-то в прошлом, когда воевали только две страны и их союзники. Пожалуй, только вечный интерес к полуострову Крым остался неизменным. Так было и при империи, наследнице Византии, и при Хазарском каганате, следствии завоеваний и распада Золотой Орды. За Крым боролись российская и британская империи, немецкая империя (вторая и третья со всеми ее европейскими союзниками). В том регионе разворачивалась и жестокая гражданская война с ужасными последствиями для местного населения. Не избежал Крым и последствий безумной коллективизации, индустриализации и культурной революции, как политику зарождающегося и расширяющегося Советского Союза называли Лев Троцкий, а потом Иосиф Сталин. После них ее продолжали "нерусские" руководители, присылаемые из Москвы. Причины этих войн были не только геополитическими, но и, главное, экономическими, а страдало всегда местное население. На мой взгляд, последней причиной была и остается попытка создать "национальное государство", которое в других уголках мира мы считаем причиной национальных и племенных конфликтов, за которыми, однако, как правило, скрывается завоевательная война.

Я не уверен, что мы сможем "извлечь уроки" из этой последней фазы, когда давно позабыты поступки не только американских, но и чешских политиков в Киеве в 2014 году. Ведь даже в чешских СМИ я читаю, что "мир уже устал от конфликта на Украине", где, однако, по-прежнему стреляют, и куда поставляют все более мощное оружие, оборудование, как утверждает разведка обеих сторон. Это оружие служит для "уничтожения живой силы". В общем, мне кажется, что генералы, политики и беспомощные жертвы войн необучаемы. Расшаркивание на саммитах выглядит как отталкивающий гротеск. Державный монумент, который мы называем Североатлантическим альянсом, хочет развернуться за пределами Северной Атлантики. А те, кто предупреждает, скажем, о "китайской опасности", еще не показатель способности понять современный мир и его будущее. Точнее будущее будет не таким, о каком говорится во всех документах ООН, где написано о свободе, мире, справедливости и процветании.

— Что предпринять, чтобы бои прекратились к концу года, если это вообще возможно? И можно ли ждать от страдающих украинцев территориальных и других уступок?

— Я не думаю, что возможно окончание боев к концу года. Скорее, как мне кажется, и я об этом не раз говорил, мы получим "корейский" вариант. Жадным до власти правящим элитам в самых разных государствах мира это выгодно. Страх войны — более эффективный инструмент подчинения, чем коронавирус, страх перед мигрантами и страданиями, которые уже не раз пускались в дело. Кроме того, так можно отложить мечты о демократии на неопределенный срок. Что касается новых границ и территориальных уступок, то я что-то не припомню ни одного случая в истории, чтобы это решали народы и граждан каких-то стран. Обычно, их права жестоко попирались, и они бессильно наблюдали за происходящим. Причем бывало, что их духовные и религиозные авторитеты играли не последнюю сомнительную роль.

— Виноваты ли Милош Земан, Ангела Меркель или Эммануэль Макрон в излишней симпатии к России? Можно ли, например, упрекнуть Милоша Земана в том, что даже после истории с Врбетице он не изменил своего отношения к России? Он отвернулся от Путина только после начала спецоперации…

— Роль "личности в истории", по-моему, не стоит переоценивать. Все, кого вы перечислили, и к ним можно прибавить еще и Владимира Путина с Джо Байденом, являются всего лишь символами определенного типа политики. Наверное, мы могли бы судить об их поступках по тому, что они могут и должны делать, а не по тому, что они говорят о себе, или что о них говорят и пишут где-то. Что касается истории с Врбетице, то я не берусь судить. Я только слышу отовсюду и читаю разные догадки о ходе событий там, но правда это или нет, я судить не могу.

— Какие неприятные сюрпризы в области безопасности реально нам грозят? Российское нападение на Прибалтику? Нападение Китая на Тайвань? Волна миграции из Африки? Что-то еще?

— Если рассматривать эти явления как "гончих псов войны", то возможно все, что вы здесь перечислили. Но также можно добавить что-то по желанию, как делают многие. Скажем, критическое положение или даже развал центральной власти в Российской Федерации, экономический упадок и смена политической системы в Соединенных Штатах, политический и экономический кризис в Европейском Союзе, вызванный неправильным управлением, нравственный упадок мира. Мы живем во времена, когда даже политические и духовные элиты не осознают, каких дел могут натворить своим дилетантством, и они продолжают свое "шествие" до горького конца. Поэтому допустить можно что угодно.

— Либеральные обозреватели признают, что наши санкции вряд ли поставят Россию на колени, и нам не удастся подвигнуть ее население к восстанию и прекращению войны. Звучат слова о "странном" и плохом характере русского народа, который по сути своей империалистический и психопатический, и поэтому война ему даже нравится. Вы считаете это правдой? Что вы сами думаете по этому поводу?

— Большинство из этих помпезно объявленных санкций, похоже, вредят обеим сторонам, что подтверждают многие факты. Например, континентальная блокада в Европе начала XIX века, которая закончилась походом Наполеона на Россию, "большой паникой" в Великобритании, а также началом промышленной революции в Европе и колониального империализма XIX столетия. Что касается "странного характера русского народа", то это старая и заученная песня немецкого императора Вильгельма и Йозефа Геббельса, которую они "исполняли" накануне двух мировых войн. У нас подобные мнения распространяются беспрепятственно, высказываются даже на высоком политическом уровне достопочтенными сенаторами, которые, как я предполагаю, не знают о "современной России" ровным счетом ничего. Даже то, что в современной Российской Федерации граждане не только русские, и что "русский земский национализм" имеет столетнюю "самодержавную" традицию. Но отправлять их в театр, музеи или читать что-то, кроме интернета, бессмысленно: им все равно не поможет.

Наконец, мне интересно, кто в Европе и в Чешской Республике решает, кто является или не является "русским", и кто точно не русский, хотя живет в Праге и носит русское, а может "украинское", имя.

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— Путинская спецоперация заставила задуматься о модернизации и дополнительном вооружении чешской армии, а также большинства армий стран НАТО. Это неизбежная и нужная тенденция?

— Думаю, нет. Просто открывается новая возможность пилить бюджет в области, которая, пожалуй, с момента появления Чешской Республики страдает от проблемы коррупции на государственном и персональном уровне. По-видимому, она неуловима, но это не значит, что с ней следует мириться.

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