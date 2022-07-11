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Фотография российских космонавтов с флагом ЛНР возмутила НАСА

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Российские космонавты
Российские космонавты на станции с флагом Луганской народной республики (ЛНР).
Источник изображения: lenta.ru

В НАСА осудили использование Международной космической станции (МКС) в политических целях. Агентство прокомментировало фотографию российских космонавтов на станции с флагом Луганской народной республики (ЛНР), пишет Washington Post (WP) со ссылкой на заявление агентства.

Агентство возмутил снимок, сделанный участниками 67-й экспедиции. В заявлении отметили, что НАСА «решительно осуждает использование Международной космической станции в политических целях» для поддержки спецоперации на Украине.

В НАСА добавили, что это «в корне противоречит основной функции станции среди 15 международных стран-участниц по продвижению науки и развитию технологий в мирных целях».

Ранее глава НАСА Билл Нельсон предположил, что Китай может в будущем высадиться на Луне и объявить ее своей территорией.

В мае «Роскосмос» установил ракету-носитель «Союз-2.1а» с надписью «Донбасс» на стартовый комплекс «Восток» космодрома «Байконур». В госкорпорации отметили, что запуск корабля «Прогресс МС-20» посвятят Донбассу.

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