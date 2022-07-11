В арабской прессе: США намерены создать на Ближнем Востоке «антииранское НАТО»

Источник изображения: topwar.ru

США намерены создать на Ближнем Востоке «антииранское НАТО». Участие в этом альянсе было бы выгодно Израилю и ряду арабских стран.

Так рассуждает Ахмед Ясир в статье, опубликованной ливанским изданием Raseef22.

Сама идея создания военного альянса, направленного против Тегерана, принадлежит Вашингтону. Но осуществить ее будет довольно сложно, ведь между странами ближневосточного региона слишком много противоречий. В частности, у них есть разногласия по поводу того, какие организации считать террористическими, а какие нет.

В арабской прессе отмечается, что в данном случае речь не идет о создании полноценного военно-политического объединения. Предполагается, что страны участницы просто создадут единую систему противовоздушной обороны и раннего оповещения. В первую очередь она будет прикрывать от вероятных нападений зону Персидского залива.

Источник изображения: topwar.ru

Среди арабских стран по вопросу вступления в альянс, естественно, нет единодушия. К примеру, иорданский король Абдалла II в беседе с журналистами CNBC заявил, что возглавляемая им страна вступит в новый союз в первых рядах.

Источник изображения: topwar.ru

Зато Кувейт, наоборот, как утверждают в его руководстве, станет последним арабским государством, возобновившим отношения с Израилем, который наверняка стал бы одним из активнейших участников любого объединения, направленного против Ирана.

Тем более, что глава израильского Минобороны Бени Ганц официально заявлял, что Вашингтон и Тель-Авив уже начали работу над региональной системой ПВО.