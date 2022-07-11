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Известия.ru

Подлодка «Алроса» успешно прошла первый этап испытаний после модернизации

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Алексей Павлишак

Подводная лодка «Алроса» Черноморского флота РФ вернулась в Севастополь после первого этапа ходовых испытаний. Об этом сообщил 8 июля пресс-секретарь 13-го судоремонтного завода ЧФ Сергей Горбачев.

«Подводная лодка «Алроса» вернулась в акваторию завода после прохождения первого этапа ходовых испытаний», — передает сообщение ТАСС.

По словам Горбачева, испытания прошли успешно. Их проводили после ремонта и модернизации подлодки. Теперь специалистам завода предстоит устранить выявленные в ходе испытаний замечания и подготовить «Алросу» к следующему этапу.

28 июня сообщалось, что «Алроса» прошла модернизацию и вышла на заводские ходовые испытания в Черное море. Этому предшествовали успешные швартовые испытания, проведенные после ее ремонта. Отмечалось, что после отработки программы заводских ходовых испытаний «Алроса» вернется в состав флота.

Известно, что ранее стоял вопрос о перебазировании «Алросы» после ремонта на Балтийский флот. Однако после ее модернизации, в ходе которой подводная лодка улучшила свои технические характеристики и стала носителем ракеты «Калибр-ПЛ», было принято решение оставить подлодку в составе ЧФ.

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