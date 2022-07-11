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Интерфакс-АВН

"Калашников" проиндексирует зарплату сотрудников

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Производство автоматов Калашникова в России.
Производство автоматов Калашникова в России.
Источник изображения: kalashnikov.com

Москва. 8 июля. ИНТЕРФАКС - АО "Концерн "Калашников" с 1 июля увеличил заработную плату сотрудникам, сообщили в пресс-службе концерна.

"Мы осознаем необходимость привести оплату труда сотрудников в соответствие с рынком и стремимся создавать условия для дополнительного дохода на своем предприятии. В прошлом году средняя зарплата на предприятии составила около 48 тысяч рублей в месяц. К июлю этого года ее значения достигли уровня 54 тысяч рублей. Также с 1 июля предусмотрена индексация заработных плат, рост дохода составит в среднем 1,9 тысяч рублей", - сообщил управляющий директор концерна Андрей Барышников.

По данным пресс-службы, индексация на предприятии в 2021 году составила до 4,3%, в 2022 году - до 5%.

"На штат сотрудников санкции не повлияли, сейчас они все обеспечены работой. Более того, за 6 месяцев 2022 года заработная плата сотрудников выросла в среднем на 11%", - сообщили в концерне.

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Страны
Россия
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