Американский генерал призвал Украину взорвать Крымский мост

Украину призвали взорвать Крымский мост

Экс-командующий НАТО Филип Бридлав, который до сих пор консультирует администрацию Байдена по военным вопросам, заявил, что ракетный удар по Крымскому мосту станет "крайне болезненным" для России, пишет The Times. Но, по его мнению, это "законная цель".

Майкл Эванс (Michael Evans)

Украина может нанести сокрушительный удар по Кремлю, атаковав мост через Керченский пролив между материковой Россией и Крымом недавно поставленными ракетами Harpoon ("Гарпун"), заявил бывший командующий НАТО в интервью The Times.

Генерал Филип Бридлав (Philip Breedlove), верховный главнокомандующий союзных сил в Европе с 2013 по 2016 год, считает, что удар по мосту оправдан российской агрессией со всех сторон. "Керченский мост – законная цель", – заявил он.

Бридлав высказался об этом после того, как Россия нанесла авиаудары по Краматорску на востоке Украины. Мэр Александр Гончаренко сообщил, что есть жертвы, и посоветовал жителям оставаться в убежищах. Под ударом оказался и соседний Славянск.

Ранее Краматорск подвергся ракетному обстрелу в апреле, тогда в результате удара по железнодорожному вокзалу погибло 59 мирных жителей и более 110 получили ранения.

В последние дни появились свидетельства, что российские войска готовятся к возможной атаке на Керченский мост. Они установили вдоль моста контрмеры для отражения ракетных ударов – баржи, оснащенные отражающими радарами, чтобы сбить с толку системы наведения, и дымовые завесы, чтобы замаскировать его положение.

Восемнадцатикилометровый мост через Керченский пролив строился с 2016 по 2018 год и обошелся в 3,5 миллиарда долларов. Он обеспечивает автомобильное и железнодорожное сообщение с полуостровом, аннексированным российскими войсками в 2014 году.

Помимо контрмер вдоль моста, Россия значительно усилила ПВО в западной части Крыма – в том числе для защиты Керченского моста от ракетного удара.

"Меня совершенно не удивляет, что русских так волнует Керченский мост. Для них это невероятно важно", – сказал Бридлав.

"Сейчас, когда Запад передал Украине дозвуковые крылатые ракеты "Гарпун" с дальностью действия до 320 километров, полагаю, у русских есть все основания беспокоиться, что Украина может атаковать мост", – добавил он.

"Среди западных лидеров и бывших руководителей вроде меня, идут дискуссии о том, что будет, если Россия начнет топить украинские суда с зерном или если российская военно-морская блокада перерастет в наступательные боевые действия", – сказал он.

Бридлав добавил: "Обсуждается, как Запад отреагирует. Несколько человек, с которыми я общался, сказали, что обрушение Керченского моста станет для России огромным ударом. Керченский мост – законная цель".

"Я дипломированный инженер-строитель и разбираюсь в строительстве мостов. У всех мостов есть слабые места, и если ударить в нужное место, Керченский мост можно вывести из строя на какое-то время. Но если они захотят совсем его разрушить, для этого потребуется точечная бомбардировка", – объявил Бридлав.

Бридлав, который до сих пор консультирует администрацию Байдена по военным вопросам, не понимает тех, кто не считает целесообразным поддерживать агрессивные действия Украины.

"Я слышу, многие сомневаются, правильно ли Украине предпринимать столь агрессивные действия и поддержит ли их Запад, но их доводы не понимаю", – сказал он.

"Россия начала военную операцию на Украине и ведет атаки не только изнутри страны, но и с собственной территории, а также из Белоруссии, Крыма и Черного моря, и уже убила десятки тысяч людей. Поэтому нам нечего беспокоиться о "воинственном" подходе Украины к целям внутри России. Это все равно, что попросить Роджера Федерера играть в теннис одной рукой, чтобы вторая была связана за спиной, и к тому же постоянно пропускать подачу", – считает Бридлав.

Украина впервые применила ракету "Гарпун" в прошлом месяце, поразив российский буксир при попытке доставить оружие на подконтрольный Москве остров Змеиный в Черном море. Впоследствии остров был вновь возвращен Украиной после вывода российских войск.

Комментарии читателей:

Toti Calling

Прежде чем топить мост, Украина должна убедиться, что Россия не ответит и не уничтожит ее целиком. У таких советчиков надо спросить, почему они до сих пор не на передовой, а раздают дурацкие советы, которые чреваты ужасными последствиями не только для страны, но и всей Европы.

David Dunn

Эта статья – воплощение военного безумия. И как разрушение моста поможет крымчанам?

gary pearson

Лучше ограничьтесь военными целями и избегайте лишних жертв среди гражданских. Лучше потопите Черноморский флот в Севастополе.

Jon Woolery

Да, цель, конечно, жирная – но теперь мост России уже не так важен, как раньше: если раньше это был единственный путь в Крым, то теперь у России есть сухопутный коридор. И нет никаких шансов, что Россия с ним расстанется.

Jerry Carroll

А чем этот мост такой неприкосновенный? Иначе русские разозлятся, да?

Nigel Brown

Я вообще не понимаю, почему украинцы до сих пор его не атаковали. Это же такая очевидная и явная цель. Это не только унизит Россию, но и помешает ее боевым действиям.

Alistair Moore

Поскольку Россия уже контролирует всю территорию к северу от Крыма, никакая это не законная цель – разве что из злобы или мести. И да, будет ответный удар (наверняка по Киеву).

Michael Davis

Стая взрывающихся беспилотных чаек, косяк заминированных рыб, немного дрейфующих бревен на электротяге, а затем красивая ракета. Снести этот мост! Мы, Запад, должны разработать и профинансировать "целевой комплект", который поможет Украине этого добиться.

The Fantastic Mr Fox

Ты, что, пересмотрел фильмов с Джеймсом Бондом?

FinMtl

Вы еще про газопровод в Европу не забудьте.

Patrick Joseph Maloney

Уж лучше блокада Калининграда – как по суше, так и по морю. Гораздо легче – и дивиденды больше. Этакий заложник, очень мило.

Jean Paul Marat

Я в ужасе от комментариев к этой статье. О стратегическом значении этого моста нигде не упоминается, и к тому же по нему ездят мирные жители.

То есть, мы пришли к тому, что призываем к гибели гражданских, чтобы просто насолить Путину? Понятно, на войне как на войне...

M Rif

При любой эскалации погибнет больше мирных украинцев. Надо решить проблему на корню. Ищите мирное решение. Пусть Россия заберет себе русскоязычную часть – и покончим с этим.

Sulaak

Генерал Филип Бридлав намерен довести Украину до точки невозврата. Украинцы, не слушайте их, иначе ваша страна рухнет.