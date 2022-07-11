Elbit Systems поставит системы самообороны DIRCM заказчику в АТР

ЦАМТО, 8 июля. Elbit Systems Ltd. объявила о подписании контракта на сумму около 80 млн. долл. на поставку систем самообороны DIRCM (Directed Infra-Red Counter-Measures), предназначенных для противодействия ракетам с ИК ГСН, и бортовых систем РЭБ (EW) для оснащения самолетов неназванного государства в АТР.

Поставки будут выполняться в течение двух лет. В соответствии с условиями контракта, Elbit Systems поставит заказчику системы C-MUSIC, наряду с инфракрасной пассивной бортовой системой предупреждения об угрозах (PAWS IR) для самолетов нескольких типов, что обеспечит высокий уровень защиты и резервирования.

На сегодняшний день налет заказанных систем составляет "сотни тысяч часов". Они установлены на борту воздушных судов более 25 типов. В число заказчиков входят Израиль, Германия, многонациональный флот НАТО и др.

По заявлению генерального менеджера Elbit Systems ISTAR & EW Орена Сабага, возросшая угроза самолетам от переносных зенитных ракетных комплексов увеличивает спрос на сертифицированные и проверенные в эксплуатации системы самообороны.

По его словам, возможности Elbit Systems предоставлять комплексные решения позволят компании удовлетворить эти потребности.