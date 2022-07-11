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ЦАМТО

Подшипники Севмаша установят на вертолетоносцы

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В трудовом коллективе "Севмаша" более 28 тысяч работающих, с заводом связана каждая вторая-третья семья в Северодвинске.
В трудовом коллективе "Севмаша" более 28 тысяч работающих, с заводом связана каждая вторая-третья семья в Северодвинске.
Источник изображения: Александр Емельяненков/РГ

ЦАМТО, 8 июля. На Севмаше (входит в ОСК) спроектировали подшипники для универсальных десантных кораблей-вертолетоносцев проекта 23900 "Иван Рогов" и "Митрофан Москаленко".

Разработкой деталей для строящихся на керченском заводе "Залив" УДК занималось проектно-конструкторское бюро Севмаша.

Подшипники будут изготовлены на предприятии. Заказ на их производство открыт в механическом цехе №4. Первый комплект планируется поставить на крымскую верфь в июле 2023 года, второй – в 2024 году.

Заказчиком проектирования выступил головной филиал Центра судоремонта "Звездочка" – НПО "Винт". На разработку было отведено три месяца. Это в два раза меньше, чем обычно. В комплект входит четыре дейдвудных подшипника, два главных упорных и пятнадцать опорных. При изготовлении корпусов предстоит большой объем сварочных работ и механической обработки.

Разработка и производство судовых подшипников развивается на Севмаше с 1980-х годов. Среди заказчиков не только предприятия судостроительной отрасли, но и представители нефтегазовой и металлургической промышленности. Популярность этой продукции Севмаша заметно возросла в последние годы в связи с поставленной задачей по импортозамещению.

По договорной программе, рассчитанной на 2022-2025 годы, Севмаш поставит подшипники на верфи Санкт-Петербурга, Калининграда, Зеленодольска, Кронштадта, Керчи, Комсомольска-на-Амуре.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "ПО "Севмаш".

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