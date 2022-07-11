Министерство обороны получило партию модернизированных бронированных ремонтно-эвакуационных машин БРЭМ-1М

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Министерство обороны получило партию бронированных ремонтно-эвакуационных машин БРЭМ-1М. Техника была поставлена Уралвагонзаводом в рамках гособоронзаказа. Как отметили в пресс-службе УВЗ, в каждой машине красочные рисунки от детей с пожеланиями российским военным.

Партия БРЭМ-1 оправилась в войска, отгрузка техники была произведена накануне. Сколько машин в партии не сообщается, также нет информации, куда будут поставлены машины. Имеется предположение, что часть БРЭМ-1М будет отправлена в распоряжении российской группировки, участвующей в специальной военной операции на Украине.

БРЭМ-1М – модернизированный вариант БРЭМ-1, принятой на вооружение в 1975 году. Принята на вооружение в 2013 году, с 2016 года поставляется в войска. Данная версия БРЭМ разработана на базе танка Т-90, предназначена для сопровождения подразделений, на вооружении которых находятся танки Т-72, Т-80 и Т-90.

Главная задача - техническое обеспечение и эвакуация танков и другой бронетехники с поля боя. В оснащение БРЭМ-1М входит гидравлический кран, лебедка, электросварочный аппарат. На вооружении - пулемет калибра 12,7 мм на открытой турели.

Отмечается, что БРЭМ-1М могут использоваться и в гражданских целях, в частности для восстановления разрушенной инфраструктуры. В отличие от предшественника БРЭМ-1, на модернизированной машине установлена лебедка с повышенным до 35 тс тяговым усилием, а также гидравлический кран с увеличенной до 20 тонн грузоподъемностью.