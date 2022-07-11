Бойцы ДНР переделали гранатомёт РПГ-7 для ведения дальнего огня

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Активное применение артиллерии обеими сторонами конфликта на Украине привело к значительному увеличению расстояния между противоборствующими силами. В этих условиях перед передними порядками формируется протяжённая «серая зона», на территории которой боевые действия ведутся малыми группами, основной тактикой которых являются молниеносные налёты и противодиверсионные рейды.

Один из таких «набегов» совершили бойцы ДНР, используя в качестве средства нанесения удара по позициям неприятеля гранатомёт РПГ-7, переделанный для ведения дальнего огня. Военные в целях маскировки передвижения выдвигаются в пешем строе. Группа состоит из четырёх человек – собственно расчёта РПГ-7 (из гранатомётчика и его помощника) и двух стрелков, обеспечивающих прикрытие.

Повышенная дистанция применения РПГ-7 (до 3,5 км) достигается за счёт небольшой доработки выстрела путём демонтажа установленного на нём самоликвидатора. Пусковое устройство закрепляется на самодельной треноге, огонь ведётся навесом, граната срабатывает при соприкосновении с целью. После нанесения серии ударов группа сворачивается, оставляя треногу на месте, чтобы, видимо, впоследствии вернуться на огневую позицию в случае её сохранения.