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ЦАМТО

ВВС Дании получили очередную пару истребителей F-35A "Лайтнинг-2"

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Источник изображения: Фото: forsvaret.dk

ЦАМТО, 8 июля. МО Дании объявило о передаче ВВС страны двух истребителей F-35A "Лайтнинг-2", которые совершили посадку на авиабазе ВВС США "Льюк" (шт.Аризона), где проходит подготовка датских летчиков.

Датская приемочная комиссия на авиабазе "Льюк" притупила к инспекции двух переданных самолетов с бортовыми номерами L005 и L006.

Таким образом, количество переданных ВС Дании самолетов возросло до шести. Первый F-35A был поставлен в апреле 2021 года. Как ожидается, на территорию Дании первый F-35A прибудет в 2023 году.

Датская промышленность в лице двух компаний, Terma A/S и Multicut A/S, в рамках программы F-35 осуществляет производство ряда компонентов, включая пилоны, композитные материалы, программное обеспечение, радиолокационные средства и горизонтальное хвостовое оперение.

Как сообщал ЦАМТО, в программе разработки самолета F-35 Joint Strike Fighter Дания принимает участие с 1997 года. По результатам проведенной в течение 2013-2016 гг. оценки 12 мая 2016 года правительство Дании приняло решение рекомендовать закупку для замены F-16 ВВС страны не менее 27 новых истребителей F-35A "Лайтнинг-2". В 2017 году парламент Дании одобрил законопроект об ассигнованиях на F-35, охватывающий все элементы программы до 2026 года. Как планируется, ВВС Дании получит 27 новых F-35 в период с 2021 по 2026 гг.

Первый F-35A был передан ВВС Дании на предприятии корпорации Lockheed Martin в Форт-Уэрте (шт.Техас) 7 апреля 2021 года. Первоначально датские истребители F-35 будут находиться на военно-воздушной базе "Льюк" (шт.Аризона) в США, где планируется осуществлять подготовку личного состава датских ВВС.

Планируется, что в Данию первые F-35A прибудут в 2023 году. Они будут размещены на авиабазе "Скридструп", где сейчас ведутся работы по созданию необходимой инфраструктуры. Ожидается, что применение датских F-35 по назначению начнется с 2027 года. Как планируется, в Дании будет эксплуатироваться 21 закупленный самолет, а еще шесть будут размещены в США для подготовки личного состава.

В боевом составе ВВС Дании на текущий момент состоят 30 истребителей F-16, эксплуатирующихся с 1980 года. Устаревшие самолеты должны быть постепенно сняты с вооружения к 2024 году.

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Страны
Дания
США
Продукция
F-16
F-35
F-35A
Компании
Lockheed-Martin
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