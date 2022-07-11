Экипажи армейской авиации ВВО нанесли удар по бронетехнике и опорным пунктам подразделений ВСУ

ЦАМТО, 8 июля. Экипажи ударных вертолетов Ка-52 "Аллигатор" и транспортно-штурмовых Ми-8АМТШ "Терминатор" армейской авиации Восточного военного округа (ВВО) продолжают успешно выполнять задачи специальной военной операции на территории Украины.

Видеоролик с демонстрацией работы экипажей армейской авиации ВВО представлен на сайте Минобороны.

Как говорится в комментарии Минобороны к видеоролику, Ка-52 "Аллигатор" – это вертолет непосредственной поддержки войск на поле боя, способный атаковать любые цели при помощи современных средств обнаружения и целеуказания. Он может решать задачи по обеспечению безопасности транспортных колонн и десантных операций, а также прикрытию с воздуха любых наступательных действий сухопутных подразделений.

Ми-8АМТШ "Терминатор" – это многоцелевой вертолет, который может применяться для высадки десанта и его огневой поддержки, уничтожения бронированной техники противника, перевозки боеприпасов и других грузов, а также при поисково-спасательных работах и эвакуации раненых.

Главной особенностью Ми-8АМТШ, отличающей его от иных версий данного типа вертолета, является вооружение. Помимо двух 7,62-мм пулеметов ПКТ, на внешнюю подвеску, в зависимости от характера выполняемых задач, можно установить противотанковые управляемые ракеты "Штурм-В" или "Атака", блоки с 80-мм неуправляемыми ракетами С-8, контейнеры со спаренными 23-мм пушками ГШ-23, подвесить четыре авиабомбы массой 250 кг или две по 500 кг. Для защиты от низколетящих самолетов и вертолетов Ми-8АМТШ использует ракеты "Игла-В".

О выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции рассказали летчики армейской авиации ВКС России.

"Была поставлена задача на уничтожение бронетехники противника. Экипаж справился с задачей великолепно – бронетехнику быстро нашли и уничтожили, – рассказал командир экипажа вертолета Ка-52 Александр. – Сейчас противник все больше прячется в лесах, оврагах, но мы все равно их находим".

"Ежедневно выполняем задачи по поддержке штурмовой и оперативно-тактической авиации. Наша машина вооружена противотанковыми ракетами "Вихрь" с дальностью поражения до 10 км. Система позволяет при любых погодных условиях находить и уничтожать цели противника, – рассказал штурман-оператор экипажа вертолета Ми-8АМТШ Денис. – Своих надо всегда прикрывать, оказывать им помощь. Они работают, а мы их прикрываем".