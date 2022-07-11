ВКС России провели успешный пуск ракеты-носителя "Союз-2.1Б" с космодрома Плесецк

ЦАМТО, 8 июля. С Государственного испытательного космодрома Минобороны России (космодром "Плесецк") в Архангельской области 7 июля боевым расчетом космических войск ВКС проведен пуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-2.1Б" с космическим аппаратом системы "Глонасс".

Старт ракеты-носителя и выведение космического аппарата на расчетную орбиту прошли в штатном режиме. Через две минуты после старта ракета-носитель "Союз-2.1Б" была взята на сопровождение средствами наземного автоматизированного комплекса управления Главного испытательного космического центра имени Германа Титова.

В расчетное время космический аппарат "Глонасс-К" был выведен на целевую орбиту разгонным блоком "Фрегат" и принят на управление наземными средствами Космических войск ВКС.

С космическим аппаратом установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь. Бортовые системы космического аппарата "Глонасс-К" функционируют в штатном режиме.

После выведения на орбиту космического аппарата офицеры Центра контроля космического пространства внесли информацию о нем в Главный каталог космических объектов российской системы контроля космического пространства и приступили к анализу и обработке информации о новом космическом объекте для принятия его на сопровождение наземными средствами Главного центра разведки космической обстановки космических войск ВКС.

Выведенный на орбиту космический аппарат пополнит орбитальную группировку российской Глобальной навигационной спутниковой системы "Глонасс". В настоящее время в составе орбитальной группировки "Глонасс" 25 космических аппаратов, два космических аппарата нового поколения "Глонасс-К", еще три космических аппарата находятся на техобслуживании, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.