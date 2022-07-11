Доля стран БРИКС на мировом рынке оружия превысила 20%

ЦАМТО, 8 июля. Доля стран БРИКС на мировом рынке оружия по периоду 2013-2020 гг. составила, по оценке ЦАМТО, 20,61%.

Для сравнения: доля стран G7 на мировом рынке оружия за тот же период оценивается в 62,57%. Причем доля США составляет 39,87%, а на остальные шесть стран G7 приходится 22,7%.

Общемировой объем мирового экспорта ВиВТ за этот период составил, по оценке ЦАМТО, 599,490 млрд. долл.

Примечательно, что показатель в 20,61% в сегменте экспорта ВиВТ выше процентной доли стран БРИКС по другим показателям. В частности, согласно оценкам, на долю стран БРИКС по итогам 2020 года пришлось 19% в общемировом экспорте товаров, 16% в мировом импорте товаров, 19% входящих и почти столько же исходящих прямых инвестиций (эти данные приводит агентство "РИА Новости").

В БРИКС входят пять стран: Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка. В G7 входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония.

Текущую геополитическую ситуацию многие аналитики характеризуют как постепенный переход мирового лидерства от G7 к БРИКС.

Военная техника является наиболее наукоемким товаром, отражающим развитие национальных экономик, тем более, если речь идет об экспорте ВиВТ. С учетом объемов экспорта ВиВТ странами БРИКС и G7, можно утверждать, что по развитию национальных экономик страны БРИКС вполне конкурентоспособны с G7.

Для справки:

Очередной, 14-й саммит БРИКС состоялся 23-24 июня под председательством Китая. В дискуссии расширенного формата, помимо "пятерки" БРИКС, участвовал еще целый ряд государств.

Эксперты считают, что в будущем число стран-участников БРИКС может существенно увеличиться. Официальные заявки на вступление подали Иран и Аргентина. Среди потенциальных кандидатов называет Мексику, Алжир, Венесуэлу, Филиппины, Индонезию и Малайзию.

Страны БРИКС выступают за утверждение в мире демократического многополярного порядка, основанного на принципах равноправия, справедливости и уважения друг к другу, выступают за то, чтобы мировая торговля и финансы были свободны от барьеров и различного рода политически мотивированных ограничений и санкций.

Согласно данным агентства "РИА Новости", совокупное население государств БРИКС составляет около 3,23 млрд. человек, то есть более 40% населения мира. К 2020 году суммарный ВВП стран БРИКС составил 25% от общемирового (21 трлн. долл.), а доля в международном товарообороте составила почти 20% (6,7 трлн. долл.). По данным на 2021 год, совокупный ВВП стран, входящих в блок БРИКС, оценивался в 23,5 трлн. долл.

Прогнозируется, что к 2030 году доля "пятерки" в мировой торговле превысит совокупную долю США и стран Европы, достигнув 37%.

Следует отметить, что разработка и создание современных вооружений в той или иной стране возможны только при наличии развитой научной и промышленной базы. А объем экспорта ВиВТ косвенно характеризует производственный потенциал страны. С этой точки зрения страны БРИКС вполне конкурентоспособны со странами G7.

Страны БРИКС

Россия по идентифицированному военному экспорту за период 2013-2020 гг. занимает второе место в общемировом рейтинге (первое в БРИКС) с долевым объемом в 16,15% (96,802 млрд. долл.).

Справочно:

Как и любое другое агентство, занимающееся оценкой мировой торговли оружием, ЦАМТО, безусловно, не обладает полной информацией о всех заключенных контрактах и выполненных поставках в связи с недостаточной "транспарентностью" предоставляемых данных. Как для России, так и для других стран мира в расчете ЦАМТО учтены только идентифицированные поставки ВиВТ, которые меньше фактического объема экспорта. Основываясь на косвенных данных, для России объем "неучтенного" военного экспорта ЦАМТО оценивает в 15-20%, для большинства западных стран этот объем существенно меньше – 3-7%. Это следует учитывать для объективной стоимостной оценки военного экспорта РФ и других стран мира, поскольку во всех расчетах ЦАМТО приводит только идентифицированные объемы военного экспорта.

Китай занимает 6 место в общемировом рейтинге (второе в БРИКС) с долевым объемом 3,44% (20,641 млрд. долл.).

Бразилия занимает 18 место в общемировом рейтинге (третье в БРИКС) с долевым объемом 0,53% (3,150 млрд. долл.).

ЮАР занимает 21 место в общемировом рейтинге (четвертое в БРИКС) с долевым объемом 0,38% (2,259 млрд. долл.).

Индия занимает 27 место в общемировом рейтинге (пятое в БРИКС) с долевым объемом 0,12% (около 700 млн. долл.).

Страны G7

США по идентифицированному военному экспорту за период 2013-2020 гг. занимают первое место в общемировом рейтинге с долевым объемом в 39,87% (239,022 млрд. долл.).

Франция занимают третье место в общемировом рейтинге (второе в G7) с долевым объемом в 10,25% (61,467 млрд. долл.).

Германия занимают четвертое место в общемировом рейтинге (третье в G7) с долевым объемом в 4,60% (27,611 млрд. долл.).

Великобритания занимают пятое место в общемировом рейтинге (четвертое в G7) с долевым объемом в 3,75% (22,481 млрд. долл.).

Италия занимают 9 место в общемировом рейтинге (пятое в G7) с долевым объемом в 2,55% (15,268 млрд. долл.).

Канада занимают 10 место в общемировом рейтинге (шестое в G7) с долевым объемом в 1,51% (9,060 млрд. долл.).

Япония занимают 40 место в общемировом рейтинге (седьмое в G7) с долевым объемом в 0,033% (201 млн. долл.).

Ниже приведено положение стран БРИКС в тройке лидеров по стоимостному объему экспорта по 29 категориям ВиВТ: многоцелевые истребители, штурмовики, самолеты-заправщики, самолеты БПА, военно-транспортные самолеты, самолеты ДРЛОиУ, разведывательные самолеты, учебно-боевые самолеты, учебно-тренировочные самолеты, БЛА класса MALE и HALE, тактические БЛА, мини- и микро-БЛА, ударные вертолеты, вертолеты ПЛО, тяжелые транспортные вертолеты, многоцелевые вертолеты, боевые надводные корабли основного класса, НАПЛ, катера и малые десантные корабли, ОБТ, ББМ, бронеавтомобили, бронемашины класса MRAP, ПТРК, РСЗО, орудия и минометы, ЗРС, ЗАУ и ПЗРК.

Россия по стоимостному объему фактического экспорта ВиВТ в 2013-2020 гг. присутствует в лидирующей тройке стран в 14 категориях из 29 (первое место в 4 категориях, второе место – в 7 категориях, третье место – в 3 категориях).

Россия занимает первое место в категориях штурмовики (33,12% рынка), ОБТ (42,18%), РСЗО (24,82%) и ПЗРК (50,11%).

Второе место Россия занимает в категориях многоцелевые истребители (18,81%), ударные вертолеты (28,51%), тяжелые транспортные вертолеты (8,17%), НАПЛ (34,24%), ББМ (18,16%), ПТРК (28,23%) и ЗРС (31,56%).

Третье место Россия занимает в категориях многоцелевые вертолеты (17,55%), катера (9,61%) и ЗАУ (3,04%).

Китай по стоимостному объему фактического экспорта ВиВТ в 2013-2020 гг. присутствуют в лидирующей тройке стран в 3 категориях из 29 (третье место – в 3 категориях). Китай занимают третье место в категориях БЛА класса MALE и HALE (29,44%), РСЗО (17,69%) и ПЗРК (10,74%).

ЮАР занимает второе место в категории бронемашины класса MRAP (21,91%).

Бразилия и Индия пока не присутствуют в лидирующей тройке стран ни по одной категории вооружений. Самые высокие результаты Бразилия имеет в категориях РСЗО (4 место) и учебно-боевые самолеты (5 место). Индия занимает 6 место в категории многоцелевые вертолеты.