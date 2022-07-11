Европе расхотелось бороться за Украину

Украина может расколоть Европу на части

В Киев продолжает поступать оружие и деньги от Запада, однако европейцев все больше расстраивает тот факт, что наказать Россию у них не получилось, пишет TAC. Более того, санкции больно ударили по ним самим. Среди них уже не так много желающих платить высокую цену за "справедливость".

Дуг Бэндоу

Опросы общественного мнения показывают, что в ЕС усиливается разлад, поскольку конфликт на Украине затягивается, а экономика страдает.

На прошлой неделе США и Европа громко твердили на встрече G7 и на саммите НАТО о своей несгибаемой поддержке Украины. Пока в Киев продолжает поступать и оружие, и деньги.

Но хотя сторонников Украины приятно удивила стойкость ее населения, их все больше расстраивает и смущает тот факт, что санкции оказались не в состоянии сокрушить экономику России. Решение отказаться от российских энергоресурсов было особенно контрпродуктивным, поскольку из-за этого замедлился рост европейских экономик, выросли мировые цены на энергоресурсы, а также увеличились доходы Москвы от экспорта.

У США довольно слабые торговые отношения с Россией, но американцы тоже пострадали от роста цен на топливо. Администрация Байдена растеряна, она обвиняет всех и вся, кроме себя самой, и пытается выдавить Россию с мирового рынка нефти и газа, действуя по примеру предыдущих администраций, сделавших то же самое с поставками из Ирана и Венесуэлы.

Президенту Байдену надо отдать должное. Похоже, он готов идти на извращенный риск и проиграть на ноябрьских промежуточных выборах, поскольку заявляет американскому народу, что наказать Москву для него важнее, чем защитить американцев. На прошлой неделе Байден сказал, что они будут платить рекордно высокие цены за газ "столько, сколько нужно", чтобы посрамить Россию. При нынешних ценах это может превратиться в вечность или как минимум продлиться до его ухода из Белого дома. Шансов на то, что это случится в январе 2025 года, становится все больше.

Но европейские политики вряд ли захотят ждать так долго и вполне могут отказаться от нынешнего курса. Вопреки решительным попыткам сохранить единство, поддержка экономической войны против России ослабевает, если перемещаться по Европе с востока на запад. Ни одно государство пока не готово открыто нарушить общий строй, но у предложений ввести новый пакет санкций, похоже, нет никаких перспектив.

Усиливающееся сопротивление отражает экономические невзгоды Европы. Многим странам сегодня очень тяжело. Правящая коалиция Италии испытывает большую нагрузку из-за раскола с "Движением пяти звезд" по вопросу поддержки Украины. Стоит отметить и затруднительное положение Германии, которая очень сильно зависит от поставок российских энергоресурсов. Вдобавок к этому там сегодня правит трехпартийное коалиционное правительство, что само по себе беспрецедентно, и это правительство обещает стране наращивание военной мощи. Несколько дней тому назад руководитель Германской федерации профсоюзов Ясмин Фахими (Yasmin Fahimi) выступила с предупреждением: "Из-за нехватки газа могут навсегда остановиться целые отрасли: производство алюминия, стекла, химическая промышленность".

Возникает вопрос: кто кого наказывает?

Намечающийся раскол подчеркивает важность скорейшего прекращения конфликта.Конечно, Украина сама будет решать, как долго она намерена сражаться и с какой целью, но союзники должны соизмерять оказываемую ей поддержку со своими интересами. А их главный интерес — это мир. В конечном итоге, они несут ответственность перед своим народом, и сегодня нет важнее вопроса, чем этот.

Поначалу санкционная кампания выигрывала от того, что Киев пользовался широкой народной поддержкой. Ее усиливало энергичное руководство президента Владимира Зеленского, а также стойкость украинцев под огнем. Но прошло почти пять месяцев, и общественный энтузиазм пошел на убыль. И вновь всплыли на поверхность появившиеся вначале сомнения.

В прошлом месяце аналитический Европейский совет по международным отношениям (ECFR) обнародовал данные подробного исследования раскола, возникшего между сторонниками мира и справедливости. Опрос проводился в мае, когда "в общественных дебатах произошел поворот от событий на поле боя в сторону вопроса о том, как закончится этот конфликт, и как это повлияет на жизнь людей, на их страны и на Евросоюз. В этот момент европейцы начали гораздо лучше понимать глобальные экономические и социальные последствия конфликта: высокая инфляция, энергетический и продовольственный кризис".

В начале российской спецоперации европейские лидеры принимали героические позы и отмахивались от предстоящих трудностей. Сейчас все изменилось, так как санкции по всей видимости больше навредили Западу, чем Москве.В долгосрочной перспективе российская экономика может пострадать от нехватки микросхем на полупроводниках и прочей важной для нее продукции, а также от утечки молодых мозгов. Но такая возможность вряд ли утешит европейцев, которые скоро сами могут стать безработными.

Европейский совет по международным отношениям отмечает:

Государства будут вынуждены искать баланс между сохранением европейского единства, лежащего в основе оказываемого на Москву давления, и разногласиями, возникающими внутри и между странами-членами. Исследование выявило усиление расхождений между заявленными позициями многих европейских государств и общественным настроением в них. Назревает серьезный раскол между теми, кто хочет скорейшего завершения конфликта, и теми, кто желает его продолжения.

Разногласия усиливаются, особенно в странах Западной Европы. Например, более четверти итальянцев, а также примерно пятая часть французов, немцев и румын считают, что ответственность за начало военного конфликта несет главным образом Украина, Евросоюз и Америка. Отвечая на вопрос, кто больше всех препятствует миру, более трети итальянцев, четверть французов и румын, а также пятая часть немцев назвали Украину, ЕС и США.

Эти цифры показывают, что инакомыслящие по-прежнему в явном меньшинстве. Но они усиливают свое влияние на самые крупные и важные страны континента. И это несмотря на мощную поддержку Киева со стороны элиты, которая пытается искоренить все русское, в том числе устранить из общественной жизни политическое несогласие.

Даже многие из тех, кто обвиняет Москву в наглой агрессии, считают исключительно важным как можно быстрее прекратить военные действия. В сущности, они отдают предпочтение установлению мира, а не поискам справедливости. Вот как это объясняет Европейский совет по международным отношениям:

Теоретически все европейские государства согласны, что украинцы сами должны решать, когда им прекращать конфликт и договариваться об условиях мира. Но в ходе опросов возникают явные разногласия, когда избирателям надо решить, должна ли Европа стремиться к его скорейшему прекращению, даже если для этого потребуются уступки со стороны Украины, или самая важная цель состоит в наказании России и в восстановлении территориальной целостности Украины, пусть даже это приведет к затягиванию конфликта и к новым людским страданиям.

Опрос показал, что 35% респондентов принадлежат к "лагерю мира", 22% — к "лагерю справедливости", а 20% не определились в своих оценках. Эти люди хотят справедливости, но боятся эскалации, и поэтому могут поддержать любой из лагерей. Здесь также важны географические различия. В Италии эти цифры 52, 16 и 8 процентов, соответственно; в Германии — 49, 19 и 14; в Румынии — 42, 23 и 10; во Франции — 41, 20 и 13. Менее значительное большинство за мир в Швеции, Испании, Португалии, Финляндии и даже в Британии. Из десяти опрошенных стран только в Польше большинство в 41% принадлежит к лагерю справедливости. 16% там за мир, а 25% не определились.

Со временем эти расхождения наверняка усилятся. Европейский совет по международным отношениям отмечает: "Поскольку конфликт на Украине превращается в долгую борьбу на истощение, он может стать ключевой разделительной линией в Европе. И если политическое руководство невнимательно отнесется к такой разнице во мнениях, это может свести на нет поразительное единство Европы". Неопределившиеся избиратели, скорее всего, примкнут к лагерю мира, а не к лагерю справедливости, так как они и их страны сталкиваются со все более серьезными экономическими трудностями".

Расклад сил по политическим пристрастиям намного сложнее, на что указывает Европейский совет по международным отношениям: "Что касается партийной политики, то можно предположить, что избиратели с правого фланга с большей долей вероятности причисляют себя к лагерю справедливости, нежели избиратели с левого фланга. Но такое правило действует не всегда. В Германии предпочтение миру отдают в основном правоцентристские ХДС/ХСС и левоцентристские социал-демократы. А „зеленые“ выделяются тем, что в их рядах наибольшее число неопределившихся. Партийные различия во мнениях в разных странах разные".

Безусловно, принадлежность к лагерю мира не означает поддержку России. Многих опрошенных тревожат последствия конфликта для Украины. Пока украинский народ страдает намного больше. Это тысячи убитых и раненых военнослужащих, экономическая разруха, зависимость государства от внешней помощи, мощная дезорганизация жизни общества, миллионы беженцев и превращенные в руины города.

Европейский совет по международным отношениям пишет: "Оба лагеря — мира и справедливости — согласны с тем, что Россия и Украина сильно пострадают в результате военных действий. Однако лагерь справедливости считает, что России будет намного хуже, а лагерь мира уверен, что больше пострадает Украина. Кое-кто из лагеря мира желает скорейшего завершения конфликта как раз по той причине, что она причиняет колоссальные страдания Украине".

Сторонников мира также беспокоят его последствия для ЕС, прежде всего, для их собственных стран. В целом 61% опрошенных выразил обеспокоенность повышением стоимости жизни, ростом цен на энергоресурсы и возможностью применения ядерного оружия Москвой. Немного меньше респондентов беспокоится по поводу возможного применения Россией химического оружия, расширения агрессии и кибератак, а также вероятного экономического спада и безработицы.

В целом 42% респондентов считает, что этому конфликту уделяется слишком большое внимание по сравнению с внутренними проблемами. А 36% полагает, что это правильная политика. Очень немногие заявляют, что их правительства делают слишком мало в связи с украинскими событиями. Даже те, кто отдает предпочтение справедливости, а не миру, считают, что их власти уделяют конфликту слишком много внимания.

Румыния возглавила этот список. 58% румынских респондентов полагают, что их правительство слишком сильно зациклилось на этой проблеме. Поражает то, что такого же мнения придерживаются 52% поляков. И 48% итальянцев. Точно так же считает большинство респондентов в Испании, Франции и Германии. В Португалии и Британии незначительное большинство придерживается противоположного мнения. В Швеции таких людей намного больше. Только в Финляндии нынешнюю политику государства поддерживает подавляющее большинство опрошенных, составляющее 60%.

Раскол в Европе может усилиться, если Украина будет настаивать на необходимости победить Россию. Для этого ей придется вести более продолжительную и интенсивную борьбу, а риск эскалации существенно возрастет. Европейский совет по международным отношениям обеспокоен тем, что "большинство европейцев считает главным проигравшим в этом конфликте Евросоюз, не видя в его относительной сплоченности признаков укрепления единства".

Россия неправа. Но продолжать конфликт ради достижения справедливости, как бы мы ее ни понимали — это слишком дорогостоящее занятие. Мир чрезвычайно важен для США, Европы и особенно для Украины, которая несет его самое тяжкое бремя.