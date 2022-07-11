СМИ: спецоперация показывает необходимость усиления борьбы с дронами

"Военная мысль": операция на Украине показывает необходимость усиления борьбы с дронами

МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Опыт проведения специальной военной операции на Украине демонстрирует необходимость развития способов борьбы с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) противника, сообщается в журнале "Военная мысль", издаваемом для генералов, адмиралов и офицеров ВС РФ.

"Полученный опыт боевых действий в последних военных конфликтах (прежде всего в Нагорном Карабахе и в ходе специальной военной операции ВС РФ по защите Донецкой и Луганской Народных Республик) свидетельствует как о серьезной угрозе прикрываемым войскам от разведывательных и ударных действий БПЛА, так и о несовершенстве существующих подходов к организации и ведению борьбы с ними", - указывается в публикации.

Авторы предлагают использовать новые способы разведки для обнаружения разведывательных и ударных дронов противника. Речь идет о методах "Единый наблюдатель" и "Сплошное поле".

Сущность способа "Единый наблюдатель" заключается в том, что к разведке средств воздушного нападения противника кроме подразделений ПВО привлекаются силы и средства других родов войск. Способ "Сплошное поле" предполагает, что на наиболее вероятных направлениях действия беспилотников создается сплошное радиолокационное поле. Например, сосредотачиваются РЛС разведки низколетящих целей.

Для противодействия дронам в публикации предлагается использовать такие способы, как "Заслон ПВО-РЭБ", "Защитник ПВО КВО (критически важного объекта – ред.)" и "Воздушный заслон ПВО".

Сущность метода "Заслон ПВО-РЭБ" состоит в комплексном огневом и радиоэлектронном поражении (подавлении) БПЛА на наиболее вероятных направлениях. Способ "Защитник ПВО КВО" заключается в развертывании сводных подразделений ПВО в районе критически важного объекта и согласованном последовательном поражении приближающихся к объекту БПЛА огнем зенитных ракетных комплексов разных типов. "Воздушный заслон ПВО" предполагает применение для борьбы с БПЛА высокомобильного противобеспилотного подразделения на воздушных носителях.

Также журнал предлагает использовать метод "Единая защита", который предполагает единое разведывательно-информационное обеспечение и управление для противобеспилотных сил и средств.