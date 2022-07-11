Австралия закупает противокорабельные ракеты NSM

Норвежская группа Kongsberg 6 июля 2022 года сообщила, что во втором квартале года подписала первоначальный контракт на сумму 489 млн норвежских крон (48,5 млн долл США) с правительством Австралии на поставку противокорабельных ракет NSM (Naval Strike Missile) для оснащения кораблей австралийского флота.

Противокорабельная ракета Kongsberg NSM (Naval Strike Missile) (с) Kongsberg

5 апреля 2022 года правительство Австралии объявило об ускоренном приобретении противокорабельных ракет NSM Block 1A для замены американских противокорабельных ракет Harpoon на восьми фрегатах типа ANZAC и трех новых эскадренных миноносцах типа Hobart ВМС Австралии. Поставка ракет NSM была запланирована с 2024 года.

Подписанный теперь контракт является первым этапом приобретения ПКР NSM для австралийского флота, детали контракта не раскрываются.

Ракета NSM, поступает на вооружение ВМС Норвегии с 2012 года. Австралия стала шестым известным иностранным заказчиком ракеты NSM после США, Германии, Польши, Румынии и Малайзии, кроме того, NSM в предварительном порядке выбрана в качестве перспективной ПКР также флотами Канады и Индонезии.

Ранее в этом году было также сообщено, что Kongsberg и австралийское отделение группы Thales (Thales Australia) совместно разрабатывают береговой подвижный ракетный комплекс StrikeMaster с двухзарядной пусковой установкой противокорабельных ракет Kongsberg NSM Block 1A, выполненной на шасси известной австралийской бронированной машины Bushmaster PMV (4x4). Командный пункт комплекса должен быть аналогичен таковому для австралийского варианта ЗРК NASAMS. Комплекс StrikeMaster разрабатывается для предложения по программе австралийской армии Land 4100 Phase 2 и на экспорт.

Рендерное изображение пусковой установки противокорабельных ракет Kongsberg NSM Block 1A на шасси австралийской бронированной машины Bushmaster PMV (4x4) перспективного берегового подвижного ракетного комплекса StrikeMaster, совместно разрабатываемого группой Kongsberg и Thales Australia (с) Thales Australia

Видео (с) Naval News о продвижении ракет NSM Австралии с выставки Indo Pacific 2022 в мае 2022 года в Сиднее: