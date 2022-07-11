Итальянский социолог: пора убрать НАТО от российских границ

Алессандро Орсини: НАТО идет к самоуничтожению, альянс должен отойти от российских границ

Итальянский социолог Алессандро Орсини на ютьюб-канале издания Il Fatto Quotidiano заявил, что НАТО должна отойти от границ России, чтобы не провоцировать военные конфликты. По мнению специалиста, альянс представляет собой закрытую саморазмножающуюся систему.

Алессандро Орсини

Добрый вечер. С первого дня украинского конфликта я предлагал вступить в серьезные переговоры с Россией и пойти на важные уступки Путину. Я полагал, что Запад бросит украинцев. Так, к сожалению, и произошло: НАТО отказалась закрывать небо и не хочет посылать своих солдат на смерть во имя защиты Украины. Мы ограничиваемся санкциями и поставками вооружений.

Это стратегия, очевидно, не работает. Правительство Драги обещало, что, если дать Киеву много оружия — и оно будет использоваться против русских — Путин отступит и согласится на мир. Факты говорят ровно об обратном.

Почему Запад не хочет всерьез говорить с Путиным? Потому что он обращается к нам с требованием, которое мы слышать не хотим. Он требует, чтобы мы остановили расширение НАТО к российским границам. Он просит военный блок не поглощать Финляндию, не поглощать Украину. Он просит прекратить военные учения на территории Грузии, другой граничащей с Россией страны.

Расширение НАТО к российским границам стало причиной множества трагедий. Прежде всего, это вторжение России в Грузию в августе 2008 года. Затем вторжение в Крым, а теперь и операция на Украине. Если мы не откажемся от стратегии расширения альянса к российским границам, будут новые войны.

Мы зовем в НАТО соседей России в тот момент, когда она не способна себя защитить; когда страна слишком ослаблена, чтобы противостоять западной экспансии. Это произошло в 1999 году, когда три страны, некогда близкие России, вступили в альянс. Затем то же самое произошло в 2004 году. В обоих случаях Москва выражала резкое несогласие, но не имела сил, чтобы помешать новым вступлениям.

Каждый раз, когда Россия их восстанавливает, она атакует Европу. Это происходит сейчас с Украиной, и обязательно ждет Финляндию, если Москва будет в состоянии. Мы наступаем на старые грабли. Причина, по которой мы хотим включить Финляндию в НАТО, состоит в том, что Путин застрял на Украине, и у него нет возможности открыть еще один фронт. Если однажды Россия восстановится, она обязательно нападет на Финляндию, либо другим способом не даст ей существовать как государству. Иными словами, Путин уничтожит Финляндию, если мы не откажемся от стратегии расширения.

Вопрос, который нам стоит поднять, такой: зачем вообще НАТО расширяться к российским границам, если никакого прогресса гражданам это не приносит? Расширение не укрепляет права женщин или ЛГБТ; не дает нам ни нравственного, ни экономического развития. Оно никому не нужно. Это трагичное явление, которое провоцирует войны.

Чтобы ответить на этот вопрос, надо понять, что альянс в последние годы стал машиной без тормозов, которой, в сущности, никто не управляет. И причина тут в том, что НАТО — система аутопоэтическая. Что это значит? С древнегреческого "ауто" — это сам, а "поэ́зис" — сотворение, производство. НАТО — это саморазмножающаяся система — такая же, как у растений, которые сами воспроизводят свои клетки из своих же клеток.

Вторая особенность аутопоэтических систем и альянса в том числе — самоорганизация. НАТО сама себя воспроизводит и организовывает — за счет своих же внутренних компонентов. Третья характеристика альянса, как и других таких систем, — самореференция. Похоже на систему юридическую, которая продуцирует законы со ссылкой на саму себя, а затем — новые, чтобы интерпретировать только что произведенные нормы — и так до бесконечности.

И, наконец, последняя характеристика НАТО (пожалуй, самая важная), которая поможет понять корень текущих и будущих трагедий, состоит в том, что альянс — система закрытая, как и другие аутопоэтические структуры. У него нет прямых контактов с внешним миром, с нами, гражданами. Ни у одной итальянской партии нет прямых контактов с НАТО и возможности повлиять на ее решения. Ни у кого из нас такого инструмента нет.

НАТО — закрытая система, как экономическая система. А почему экономическая система — закрытая? Потому что она учитывает только те данные, рассматривает только те желания и нужды, из которых можно извлечь прибыль. В сущности, экономическая система почти всегда учитывает только потребности богатых, поскольку из них можно извлечь прибыль. Нужды и желания бедных она не берет в расчет, кроме тех случаев, когда их можно монетизировать.

Поскольку НАТО является закрытой системой, она ведет нас к самоуничтожению. Да, когда-то организация исполняла положительную функцию в Европе — защищала нас в эпоху холодной войны. Сегодня же она летит как машина без тормозов, и ее расширение на восток никому не приносит пользы.

В ходе следующей предвыборной кампании — хотя их в Италии не так уж много — мы должны строго потребовать, чтобы партии обсудили свою деятельность по отношению к НАТО. Я отдам голос за ту партию, которая возразит вступлению в альянс Финляндии, призовет прекратить все учения на территории Грузии и даст нашим детям широкие гарантии намерения реогранизовать Европу будущего.

А Европа будущего, несомненно, должна быть такой, где НАТО отходит от границ России.