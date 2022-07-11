Украина проигрывает, кампания продолжается

Будет ли открыт «второй фронт» против России

Медленное, но уверенное перемалывание Вооруженными силами России армии Украины неуклонно ведет к ее поражению и появлению новой линии границы и новой геополитической реальности. Это не может не волновать Запад. Слишком большая ставка сделана на украинский проект.

Понимая, что Украина может быть полностью потеряна, бывший госсекретарь США Генри Киссинджер уже призвал Киев пойти на территориальные уступки в переговорах с Москвой. Поскольку 99-летний Киссинджер является не только пенсионером, но и представляет интересы семьи Рокфеллеров, к этому надо относиться серьезно.

Потеря Украиной Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской и Харьковской областей, очевидная уже сегодня, для США не является критичной. Украина в этом случае сохранит выход к морю и возможность для Запада создать свою военно-морскую инфраструктуру. С территории Сумской и Черниговской областей в случае размещения там «гиперзвука» США создадут нам реальную военную угрозу.

И не важно, что будет достигнуто на переговорах и записано в мирном договоре. В любом случае ни Украина, ни Запад не будут его выполнять. Это будет лишь перемирие для подготовки нового удара по России.

В продолжение высказывания Киссинджера уже генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заговорил о территориальных потерях Украины, возможных в результате решения конфликта между Москвой и Киевом. Западу необходимо остановить Россию и выйти на мирные переговоры, сохранив подконтрольный украинский режим.

Для этого Соединенные Штаты прилагают большие усилия. Наряду с поставками оружия Запад укрепляет украинскую исполнительную вертикаль. С этой целью и создается польско-украинская уния, которая позволит полякам занимать государственные посты на Украине и тем самым блокировать сепаратные переговоры региональной украинской элиты и Москвы, а также контролировать американскую финансовую помощь. Польские «вахтовики» будут тщательно отслеживать данные процессы, проводя в жизнь американскую политику «войны до последнего украинца» и ослабляя тем самым нас.

Поглощения Украины Польшей на данном этапе не будет, поскольку Западу нужна «серая» зона, из которой можно наносить удары по России, включая ядерный.

Ликвидация ослабленной войной Украины произойдет позже, когда перестанет существовать Россия. Украинский проект и создавался под эту цель. Украина, как и Россия, не нужна Западу в любом виде. Для американцев украинцы те же русские, которые должны исчезнуть из мировой истории.

Поставки американского оружия на Украину и финансовая помощь Запада, конечно, повлияют на ход специальной военной операции. Но решить что-то кардинально не смогут. Западу необходимо создать против России «второй фронт» – как по внутреннему, так и по внешнему контуру.

Работа в этом направлении уже ведется. Швецию и Финляндию пригласили в НАТО, и это создаст напряженность у наших границ и потребует отвлечения сил и средств на новую угрозу. Литва перекрыла нам грузовой транзит в Калининградскую область. Турция, возможно, по договоренности с США начала проявлять активность на севере Сирии, что также потребует от нас конкретных мер. Сохраняется напряженность в армяно-азербайджанских отношениях с возможностью перерастания в открытый конфликт.

Наряду с этими факторами наиболее опасным может стать центральноазиатское направление. С начала года у южных границ России наблюдается возросшая активность Запада и его спецслужб по дестабилизации региона и превращению его в плацдарм для различных террористических организаций.

Январские события в Казахстане, инициированные западными спецслужбами, должны были в преддверии мартовского наступления Украины на ЛДНР создать в Казахстане хаос и указанный террористический плацдарм. Однако они не смогли дестабилизировать обстановку и были нейтрализованы благодаря помощи стран ОДКБ.

Но опасность реванша сохраняется. Процесс выстраивания новой исполнительной вертикали в Казахстане продолжается, и определенные элитные группы, очевидно, не будут в него встроены. Этим и может воспользоваться Запад.

Несмотря на внутриэлитные противоречия, цветная революция маловероятна. Угрожающим фактором для Казахстана может стать растущий процесс русофобии, в котором заинтересованы как определенная часть прозападных националистических элит, так и внешние силы.

К сожалению, власти Казахстана, заигрывая с США и внутренними прозападными структурами, не могут выдвинуть четкие идеологемы, которые бы укрепили межнациональные отношения и стабильность в стране. Хотя в январе нынешнего года Россия фактически спасла Казахстан от хаоса, результатом которого могла стать потеря государственности.

Казахские элиты уже использовали в декабре 1986 года антирусские выступления, сопровождаемые насилием, выразив таким образом протест против кадровой политики Москвы. С тех пор ситуация вряд ли изменилась. А возможно, только ухудшилась – учитывая, сколько времени США и их союзники системно работали со всеми слоями казахского общества.

Если в январе в качестве повода использовали социальный протест, то сейчас им может стать межнациональный конфликт. В этом случае механизм ОДКБ может и не сработать.

Спровоцированные межнациональные столкновения могут стать триггером, дестабилизирующим обстановку, на волне которого оппозиция попытается сместить конституционные власти. Но в действительности в Казахстане реальную власть могут взять полевые командиры, связанные с внешними силами.

Многовекторная политика Казахстана не гарантирует ему безопасность. В большой игре англосаксов за Евразийский континент им требуется нейтрализовать Россию, а соседние страны нужны только как территории, на которых будут создаваться угрозы.

В случае дестабилизации обстановки в Казахстане он станет местом притяжения всех террористических группировок.

Возможно, не случайно при активном содействии Запада был отстранен от власти премьер-министр Пакистана Имран Хан, который проводил взвешенную политику.

Новые пакистанские власти в интересах Запада могут активизировать свою подрывную деятельность в странах Центральной Азии, используя религиозные экстремистские организации, которые примут самое активное участие в любом обострении ситуации в Казахстане.

Дестабилизация на наших восточных границах повлечет и террористическую активность в России.

Украинские переговорщики заявляют, что в конце августа они могут начать переговоры с Россией. Интересно: а что должно случиться к концу августа, что создаст для Украины благоприятные условия для переговоров? Вряд ли это будут военные победы на фронте. Возможно, в Киеве надеются, что у границ России возникнет новая конфликтная ситуация, и она вынуждена будет идти на уступки украинской стороне. H

Владимир Сергеев

Владимир Викторович Сергеев – эксперт, публицист.