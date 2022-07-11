Гибридная война и спецоперация на Украине

Безумная Грета – образ гибридной войны, созданный Питером Брейгелем задолго до появления этого понятия. Питер Брейгель (Старший). Безумная Грета. 1562-1564. Музей Майера ван ден Берга, Антверпен.

Роль военной теории на фоне новейшей практики ведения боевых действий

Внимательно прочитал новую монографию постоянного автора «НВО» Александра Александровича Бартоша «Вопросы теории гибридной войны» (М.: Горячая линия-Телеком, 2022. 324 с.). Сегодня на фоне специальной военной операции на Украине представляется весьма актуальной основная научная идея работы.

Знание и использование в политике и военном деле законов и принципов гибридной войны будут способствовать разработке и практическому применению наступательной и оборонительной стратегии этого вида военного конфликта в интересах обеспечения национальной безопасности России.

Автором проведен всеобъемлющий анализ гибридной войны. С началом XXI века она превратилась в новый вид межгосударственного противоборства, основанный на комплексном применении силовых и несиловых форм и способов воздействия на противника. Несмотря на расширение практики гибридных войн, теория этого вида вооруженного конфликта пока разработана недостаточно полно.

Впервые предпринята попытка сформулировать законы и принципы гибридной войны, проанализированы ключевые факторы конфликта и разработаны модели взаимодействия, исследованы направления развития техносферы гибридной войны, вопросы ведения разведки, информационно-психологической войны и сдерживания.

Выделены особенности гибридного военного конфликта, который предусматривает создание обстановки неопределенности, меры экономического воздействия, захват инициативы и лишение противника возможностей маневра, манипуляции сознанием населения в ходе «когнитивной, информационно-психологической, ментальной войны». В этих целях используются как традиционные, так и асимметричные средства и способы борьбы.

Обоснована необходимость качественного переосмысления характеристик военных конфликтов нового поколения, их стратегий и способов взаимодействия с учетом следующих особенностей.

Во-первых, реализуется переход от линейной к нелинейной модели войны, основанной на применении непрямых ассиметричных действий, что позволяет за счет ограниченного воздействия добиться существенных, нередко стратегических результатов.

Во-вторых, меняются системообразующие элементы, определяющие содержание философии войны: существо войны, основные идеи, наука о войне в целом и пр.

В-третьих, с учетом комплексного характера гибридной войны особую значимость приобретает задача организации всестороннего взаимодействия всех сил и средств, задействованных в военном конфликте.

Сформулированы уникальные измерения гибридной войны как скрытого и не имеющего определенного статуса конфликта, обладающего сложной внутренней структурой, протекающего в виде интегрированного военно-политического, экономического, информационно-психологического противоборства.

Гибридная война играет важную роль в формировании современной операционной среды, на конфигурацию которой оказывают влияние следующие взаимосвязанные тенденции:

– противники оспаривают все области, включая киберпространство, космос и информационную среду, где не гарантировано доминирование отдельных держав;

– меньшие армии сражаются на расширенном поле боя, которое становится все более смертоносным и гиперактивным;

– национальным государствам труднее навязывать свою волю в политически, экономически, культурно, технологически и стратегически сложной среде;

– ряд государств умело конкурирует ниже уровня вооруженного конфликта, что затрудняет сдерживание;

– геополитическими противниками России широко применяются технологии когнитивной войны и войны «чужими руками» как эффективные инструменты гибридной войны.

На «лестнице эскалации» военного конфликта гибридной войне отводится роль своеобразного поворотного пункта, достигнув которого стороны могут принять решение о переходе от несиловых форм противоборства к наращиванию интенсивности военных действий вплоть до глобального конфликта. Гибридные угрозы как инструменты гибридной войны представляют собой гибкое адаптивное средство управления эскалацией/деэскалацией вооруженного конфликта.

Анализ перечисленных и некоторых других факторов позволил перейти к задаче формулирования законов и принципов гибридной войны.

На содержание группы законов гибридной войны США и НАТО против России оказывают определяющий характер следующие особенности:

– глобальный геополитический характер конфликта, поскольку США стремятся разгромить Россию как одного из своих главных геополитических противников, единственного, который может уничтожить Америку вооруженным путем;

– цивилизационный характер конфликта, так как США стремятся в первую очередь ослабить Россию, Китай и Иран как своих наиболее значимых противников, которые в рамках собственной культурно-мировоззренческой парадигмы отрицают американские проекты глобализации и либерализации;

– перманентный и всеобщий характер конфликта, что обусловлено применением в гибридной войне стратегии изнурения, которая предусматривает постепенный переход от ненасильственных действий в политической, экономической, информационно-психологической сферах к военно-силовым операциям. Стратегия рассчитана на длительное время и реализуется с разной интенсивностью в специально созданных «серых зонах» как театрах гибридной войны;

– диффузный (гибридный) характер военного конфликта, в котором используются все известные неядерные средства и методы войны, включая технологии «цветной революции» в качестве катализатора операций с целью ускорения развала государства. Использование в роли катализатора цветной революции представляет собой синтез стратегий изнурения и сокрушения;

– опосредованный характер конфликта за счет использования стратегии войны «чужими руками» или прокси-войны в качестве инструмента, позволяющего замаскировать государство-агрессора.

Автор указывает, что с учетом временных рамок гибридной войны (многие годы и десятилетия) в планировании ее определяющая роль принадлежит долгосрочным стратегиям, построенным на прогнозировании возможных вариантов исхода ситуации, на умении создавать и использовать опережающее отражение действительности, связанное с заблаговременной подготовкой к будущим возможным изменениям операционной среды.

Опережающее отражение при разработке стратегии гибридной войны – это перспективное видение развития военного конфликта, основанное на четко выстроенной последовательности действий, ведущих к поставленной цели.

К законам гибридной войны как нового вида межгосударственного противоборства автор относит:

– закон использования продажных местных элит в качестве инструмента ослабления и развала государства;

– закон формирования серой зоны как театра гибридной войны;

– закон отрицания факта ведения гибридной войны;

– закон многосферного сдерживания;

– закон скрытности применения комплекса гибридных угроз;

– закон всеобъемлющего охвата территории государства при проведении операций гибридной войны, включая космическое и киберпространство;

– закон опережающего отражения при разработке стратегии гибридной войны;

– закон приоритетности операций по оказанию когнитивного разрушительного воздействия на сознание и психику людей с целью ускорения развала государства;

– закон специфичности развития военной техносферы гибридного военного конфликта.

Законы отражают относительную новизну феномена гибридной войны. Стратегия ее строится на способности синхронизировать по месту, времени, видам и интенсивности использование гибридных угроз против уязвимостей государства-жертвы на всей его территории.

С законами гибридной войны неразрывно связаны принципы, которые используются при планировании и ведении военного конфликта. К числу таких принципов относятся:

– принцип полноты учета факторов, обусловливающих возможности противника, в том числе стратегической культуры государства/коалиции, узких и уязвимых мест, оружия, форм и способов проведения военных операций;

– принцип взаимодействия;

– принцип непрерывности взаимного информирования об обстановке;

– принцип непрерывного контроля за выполнением задач на исполнительском уровне;

– принцип устойчивого, гибкого и непрерывного управления операциями;

– принцип единства взглядов на замысел, цель и задачи гибридной войны в целом и отдельных операций на основе единого замысла и плана;

– принцип единоначалия;

– принцип ведения непрерывной разведки и оперативного доведения ее результатов до заинтересованных сил и средств;

– принцип упреждения действий противника;

– принцип прогнозирования развития обстановки и гибкой адаптации к изменениям.

Важное методологическое значение имеет вывод о гибридной войне как инструменте эскалации военных конфликтов. Обстоятельно исследован комплекс важнейших факторов гибридной войны: временного, пространственного, фактора внезапности, фактора стратегической мобильности.

Впервые обоснована ключевая роль использования фактора критичности при разработке стратегии гибридной войны и ее отдельных операций в административно-политической, финансово-экономической, культурно-мировоззренческой и военной сферах.

Применительно к теории гибридной войны введено понятие «узлов критичности». Показана роль фактора опережающего отражения вероятных военно-политических ситуаций как системообразующего для планирования военного конфликта.

Обосновано определение «серых зон» как театров гибридной войны. Сформулированы специфические требования к операциям в «серой зоне» при управлении критичностью. Сделан вывод об угрозах «серых зон» как территорий управляемой критичности.

Показано, что для мониторинга обстановки и организации противодействия подрывным операциям требуется создать в России единый межведомственный центр, способный объединить меры по противодействию гибридным угрозам и оценке уровня критичности в различных сферах.

Разработаны впервые модели взаимодействия в гибридной войне: модель гибридной войны, включающая матрицу системных компонентов, и модель синхронизации гибридных угроз, алгоритм управления критичностью. Предложены интегративная и концептуальная модели обеспечения национальной и международной безопасности РФ.

Последние две модели отражают возможность гибкого сочетания национальных интересов России и интересов широкого круга других участников: государств, коалиций, международных организаций.

Исследован ряд других важных теоретических вопросов:

– организация разведки в гибридной войне, включая взаимодействие дипломатии и разведки, «гибридную» составляющую в деятельности разведок современных государств;

– трансформация военной техносферы, включая вопросы прогнозирования, развитие концепций боевого применения сил и средств современных государств, действия в киберпространстве;

– когнитивная война как третье боевое измерение гибридной войны;

– доктрины сдерживания в гибридной войне, включая принуждение и отрицание.

Новая работа Александра Бартоша представляет собой фундаментальный военно-теоретический труд по вопросам обеспечения обороны страны и безопасности государства.

Настоящая работа, как и другие научные труды автора по вопросам теории гибридной войны, составившие основу исследования, соответствуют передовому мировому уровню.

Эту книгу Александр Александрович посвятил памяти своей спутницы жизни на протяжении 55 лет – Инны Сергеевны, которую я помню как жизнерадостную и доброжелательную женщину. Пусть земля ей будет пухом.

Леонтий Шевцов

Леонтий Павлович Шевцов – советник директора Росгвардии, заслуженный военный специалист, генерал-полковник.