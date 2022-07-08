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В США оценили возможную передачу Украине словацких МиГ-29

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МиГ-29
Самолет МиГ-29 ВВС Словакии.
Источник изображения: http://www.telenir.net/

Истребители МиГ-29 советского производства, которые Словакия может передать Украине, могут использоваться украинской стороной для полетов и в качестве запасных частей. Согласно оценке американского издания The Drive, это лучше, чем если бы МиГ-29 просто «увядали на земле в Словакии».

Издание отмечает, что Братислава согласилась передать МиГ-29 Киеву в обмен на обещание Праги патрулировать воздушное пространство Словакии истребителями JAS-39C Gripen.

В настоящее время Братислава располагает 11 одноместными МиГ-29АС и двухместными МиГ-29УБС, которые прошли модернизацию в середине 2000-х годов, получив новые радиостанции, многофункциональный дисплей и оборудование для опознавания (систему «свой-чужой»).

The Drive пишет, что словацкие истребители на Украину могут быть доставлены в разобранном виде.

Ранее в июле премьер-министр Словакии Эдуард Хегер допустил, что страна может поставить Украине свои истребители МиГ-29 и танки.

В июне Словакия попросила Чехию об охране своего воздушного пространства.

В том же месяце обозреватель Forbes Дэвид Экс заметил, что Воздушные силы Украины вернули в строй истребитель МиГ-29 из состава расформированной пилотажной группы «Украинские соколы».

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  • В новости упоминаются
Страны
Словакия
США
Украина
Чехия
Продукция
Gripen NG
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