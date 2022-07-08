Лучисто-игристое оружие России

Первый российский боевой лазер «Пересвет» уже несколько лет стоит на вооружении. Кадр из видео с сайта www.mil.ru.

Армия уже применяет боевые лазерные комплексы

В создании технологий твердотельных нитридных боевых лазеров наша страна опережает ведущие державы мира на 3–5 лет. Мы серьезно продвинулись в этой сфере даже на фоне мировых достижений. Этот задел вице-премьер Юрий Борисов видит примерно в 3–5 лет. Сделан шаг в решении давних «лазерных» проблем. В частности, в передаче мощности к объекту, удержании луча, чтобы оказать максимальное поражающее воздействие на цель противника.

Это будет и «наш ответ Байдену»: в мае США испытали боевой лазерный комплекс для защиты войск от аэродинамических целей, в том числе беспилотников. Американец мощностью полсотни киловатт во время испытаний в мае этого года уничтожил мины калибра 60 мм. США также близки к созданию прототипов высокоэнергетических лазеров для перехвата ракет, радостно заявили в Пентагоне.

Сообщение Юрия Борисова – не единственная свежая новость из лазерной области. Холдинг «Швабе» представил новый лазер «высокой силы и скорости действия, отвечающий за подачу излучения». В перспективе эта научная наработка окажет позитивное влияние в различных сферах применения лазеров, уверены разработчики. Надо понимать, в военной области тоже.

А сегодня в России проходит полигонные испытания и опытную эксплуатацию в войсках новый боевой лазерный комплекс (ЛК), получивший название «Задира». Создали его для борьбы с беспилотными летательными аппаратами (БЛА). Изделие, не имея в своем составе ни пуль, ни снарядов, способно уничтожать беспилотники. Более того, этот «гиперболоид инженера Гарина» наших дней уже действует в специальной военной операции на Украине.

Существенная деталь: «Задиру» относят к оружию на новых физических принципах. Эти принципы сами по себе были и раньше, но их не использовали в производстве и применении оружия.

Принцип работы новинки прост: комплекс наводят на цель лазерным лучом, затем луч удерживают на БЛА примерно пять секунд. И за эти секунды установка в буквальном смысле сжигает беспилотник – на расстоянии 5 км. Дальность действия «гиперболоида» будет значительно выше.

Пять лет назад Министерство обороны России и Российский федеральный ядерный центр (РФЯЦ-ВНИИЭФ – предприятие Росатома) подписали государственный контракт на проведение опытно-конструкторской работы (ОКР) «Задира-16». Первые образцы подтвердили расчетные характеристики.

Основные ТТХ новинки, ее облик сегодня недоступны. Какой тип лазера использован, каковы его мощность и способ наведения луча, тоже неизвестно. Однако понятно, что «Задира» – это комплекс противовоздушной обороны ближнего действия. Предположительно он может быть самоходным, задействован в войсковой, территориальной и корабельной ПВО. А комплексу ПВО нужен собственный локатор, собственная и оптико-электронная станция для поиска целей, система управления огнем, необходима интеграция комплекса в общую систему противовоздушной обороны.

Будущность нового лазерного комплекса окончательно определится по результатам работы его в спецоперации. Но уже сегодня понятно: «Задира» интересна армии. Комплекс подавляет оптические средства целей или выводит их из строя, прожигает элементы конструкции, приводит в негодность головку самонаведения (ГСН) пущенной ракеты.

Преимущества «задиристого» лазера, как и любого другого, – высокая точность, быстрота подготовки к новому «выстрелу», способность успешно бороться с «роем» БЛА. Удал комплекс и стоимостной части: боевое применение его ниже, чем артиллерийских и ракетных систем.

«Задира» – потомок самоходного лазерного комплекса «Сангвин». Созданный в 1980-е годы, он уже тогда подавлял оптику летательных аппаратов. К сожалению, «Сангвин» остался лишь в виде опытных образцов. С применением новых технологий тематика боевых лазеров получила развитие. Первым результатом работы «по-новому» стал отечественный комплекс «Пересвет». Он уже серийно поставляется в войска, может ослеплять спутники разведки вероятного противника на орбитах до 1 500 км и выводить их из строя лазерным излучением.

«Пересветы» в некоторых регионах заступили на боевое дежурство три года назад. Как сообщил тогда Генштаб, дежурят ЛК «в позиционных районах подвижных грунтовых ракетных комплексов с задачей прикрытия их маневренных действий».

Долгое время ходили слухи о том, что ЛК может ослепить спутники противника, сжечь в воздухе крылатую ракету и беспилотник, что движитель его – малогабаритный ядерный реактор. Даже название комплекса вначале было другим – шифр «Стужа-РН».

«Пересвет» действительно предназначен для вывода из строя спутников, это один из эшелонов противокосмической обороны страны. Противоспутниковое оружие бывает с огневым и функциональным поражением. Ракетный «Нудоль» относится к имеющим огневую функцию поражения, «Пересвет» нацелен на функциональное поражение. Он в состоянии поражать космические аппараты в ближнем околоземном пространстве на орбитах до 500 км высотой. Там большинство разведывательных спутников, аппаратов динамического зондирования Земли (ДЗЗ). И тех и других на орбитах все больше. Но может «Пересвет» «выжигать» аппаратуру и самолетов-разведчиков и дронов, даже физически их уничтожать на ближней дистанции.

Одна из важнейших функций «Пересвета» – ослепить средства разведки противника в угрожаемый период, перед возможным ядерным конфликтом. Он не должен позволить разведывательным спутникам противника определить координаты наших мобильных грунтовых комплексов на боевом дежурстве – чтобы сорвать внезапную атаку высокоточного или гиперзвукового оружия.

Чтобы лазером ослепить спутник на высотах в сотни километров, нужен мощный и компактный источник энергии, рассуждают эксперты. Значит, у «Пересвета» источник ядерный. Как у подводного беспилотника «Посейдон», как у крылатой ракеты неограниченной дальности полета «Буревестник».

Кстати, «Пересвет» и разработан российскими учеными-ядерщиками из города Сарова (бывший «Арзамас-16»). Министерство обороны из этого тайну не делает. Как и из того, что российские ядерщики «научились концентрировать энергию, необходимую для поражения соответствующего вооружения противника практически за мгновения, за считаные доли секунды».

Речь идет о реакторах-лазерах, совмещающих функции лазерной системы и ядерного реактора. Они проводят прямое преобразование энергии ядерных реакций в лазерное излучение. При компактных размерах (несколько метров в диаметре) такой ЛК может достигать мощности от 100 кВт до нескольких мегаватт и работать непрерывно несколько секунд.

Российские физики разработали лазерные системы с большей, чем у «Пересвета», мощностью – в их силах тепловое поражение целей. Новые разработки нередко идут в кооперации с зарубежными производителями. Однако с введением обширных санкций совместные труды замедляются либо останавливаются вовсе.

Известно, что крупнейший в мире рентгеновский лазер на свободных электронах построен с российским участием. Однако организация European XFEL приостановила действующие проекты с российскими учеными и не планирует запускать новые в связи с военными действиями России на Украине. Правда, European XFEL обещает не отступать от своих юридических обязательств перед российской стороной. Сотрудники XFEL – россияне остаются. Рентгеновский лазер XFEL предназначен для получения фемтосекундных рентгеновских импульсов высокой интенсивности.

Ранее германские ученые перевели в безопасный режим свой телескоп eRosita на борту российской обсерватории «Спектр-РГ». Причина – те же санкции.

Если верить неофициальным комментариям экспертов, подобные исследования и объекты закрываются (или приостанавливаются) потому, что имеют оборонное значение.

Специалисты холдинга «Швабе» разработали технологию изготовления полых световодов для волоконных лазеров. Они применяются в автомобиле- и судостроении, строительной сфере. Новая технология позволила повысить производительность процесса распределения оптического сигнала. В обозримом будущем могут появиться новые лазерные источники излучения инфракрасных диапазонов спектра. Знающие люди утверждают, что новые источники найдут применение в военном деле.

«Швабе» намерен также создавать новейшие лазерные излучатели, работающие в импульсном и непрерывном режимах ИК-диапазона. Новые наноматериалы концерна для лазеров высокой мощности способствуют общей модернизации в индустрии. Их использование особенно перспективно в информационных, цифровых, интеллектуальных производственных технологиях.

Разработка и изготовление компактных лазерных излучателей увеличенной мощности и надежности на основе высокоэффективных наноструктур позволит создать новый класс приборов. Они будут годны, в частности, в сфере оптической связи на сверхдальние расстояния с большой скоростью передачи, в высокоточной метрологии, технологической обработке материалов.

Отечественный ОПК внимательно следит за новинками в чувствительной сфере, поскольку большинство промышленно развитых стран также совершенствуют лазерные технологии, чтобы использовать их в том числе в военном деле.

Упомянутый выше американский 50-киловаттный боевой лазерный модуль, по планам, станет частью перспективной системы ПВО ближнего радиуса действия. Первые установки армия США получит уже в 2022 году. Специалисты в США делают оговорку: неизвестно, будет ли новый лазерный комплекс эффективно действовать против 122-мм снарядов установки «Град-П».

Специалисты Управления перспективных исследовательских проектов Минобороны США DARPA испытали новый способ оптической связи между спутниками на орбите. Два малых космических аппарата (КА) в 100 км один от другого по оптической связи обменялись более чем 200 Гбит данных. Уточнение: под оптической связью в данном случае подразумеваются лазеры.

Оптическая связь в космосе крайне важна для группировки КА на низкой околоземной орбите – именно эти спутники планируется использовать в военных операциях. С помощью лазерных передатчиков спутники будут связываться также с наземными станциями и самолетами.

В этом году на один из эсминцев ВМС США будет поставлена многофункциональная боевая лазерная система HELIOS. Система имеет три функции: поражать небольшие корабли и беспилотники, наблюдать за удаленными объектами и ослеплять оптические системы.

Система состоит из боевого лазера мощностью 60 кВт, оптической подсистемы для фокусировки лазера и наблюдения за удаленными объектами, маломощного лазера, ослепляющего оптические системы наблюдения и наведения – тепловизоры, электронно-оптические камеры.

В этом году испытать лазер в море планируют не только американцы, но и французы. Речь идет о системе HELMA-P для противодействия беспилотникам на воде.

США уже испытали противолодочное лазерное оружие, проведя тестовый выстрел из демонстрационной системы по цели в Аденском заливе. Лазерную систему можно использовать и для противодействия катерам-беспилотникам с бомбами. Например, в Красном море против йеменских хуситов или против пиратов у Африканского Рога.

Несколько других «гиперболоидных» новостей США. Твердотельный лазер успешно поразил статичную надводную цель. Высокомощной лазерной установкой AHEL планируется оснастить самолеты огневой поддержки AC-130J. Также успешно испытали корабельную лазерную установку ПВО для борьбы с беспилотниками.

«Отметился» и Китай. В Поднебесной разработали импульсный лазерный излучатель мощностью 1 МВт. Аппарат весит всего 1,5 кг, достаточно мал (с 500-миллиграмовую банку), чтобы разместить его на спутнике. Излучатель сможет определять и отслеживать цели, быстро передавать информацию. Он может в условиях космоса производить до 100 импульсов в секунду в течение почти получаса, не перегреваясь.

Мощность каждого импульса – около 5 мДж. Сбить ракету или спутник с такой мощностью нельзя, но можно точно определить цель, отследить ее передвижения и сформировать ее детальные изображения.

Вообще высокомощные лазерные установки обычно громоздкие и тяжелые. Масса противоракетного лазера ABL около 55 кг на киловатт мощности. А у разрабатываемой системы для беспилотников этот показатель 3–5 кг на киловатт. Маленький китайский лазерный излучатель имеет охлаждающее устройство из меди и индия. Оно поглощает излишнее тепло, которое может повлиять на работу компонентов спутника и качество лазерного луча.

Но, пожалуй, впереди планеты всей в сфере лазерных технологий Израиль. Там, в частности, успешно завершили первую серию испытаний лазера большой мощности разработки компания Rafael. Новинка предназначена для перехвата многих воздушных объектов.

В ходе испытаний лазер успешно перехватил БЛА, минометные снаряды, ракеты и противотанковые ракеты. В военном ведомстве Израиля испытания лазерной системы ПРО назвали «глобальным прорывом». Она куда дешевле нынешней системы ПРО «Железный купол». Лазерные перехватчики будут интегрированы в многоуровневую систему ПВО страны.

Предполагается, что мощная лазерная система будет и наземного, и воздушного базирования. Несколько лазерных комплексов разместят вдоль границ страны в ближайшие 10 лет. Они дополнят многоуровневую противоракетную оборону, которая включает системы «Железный купол», «Праща Давида» и «Хец» («Стрела»).

И вот какова реакция России на развитие лазерных технологий в мире. Создание лазеров повышенной мощности наряду с новыми гиперзвуковыми системами вооружения, новыми робототехническими военными комплексами и технологиями искусственного интеллекта, которые означают качественный прорыв в повышении боевых характеристик оружия – эти приоритеты отражены в Государственной программе вооружений (ГПВ) до 2033 года.

Николай Поросков

Николай Николаевич Поросков – военный журналист.