Финляндия: долгий путь в НАТО

Российско-финляндские отношения знали разные времена, а со спецоперацией на Украине начался один из самых напряженных периодов. Фото Reuters.

Грезы о реванше, неторопливые и кровожадные

В связи с вступлением Швеции и Финляндии в НАТО западная пропаганда издевается над Россией. Дескать, русские боялись получить одно государство НАТО на своей границе, а теперь получили целых два.

Между тем курс на вступление в НАТО Финляндия взяла сразу после развала СССР. Экономическое и политическое сотрудничество с Советским Союзом принесло благоденствие Финляндии. Но вот грянула в СССР перестройка, и в Финляндии разразился экономический кризис.

По свидетельству профессора Хенрика Мейнандера, «весной 1991 года экономика Финляндии пребывала в состоянии свободного падения. Убытки банков по кредитам увеличивались с нарастающей скоростью, число безработных возрастало почти на 10 тыс. человек в месяц. До конца года Банк Финляндии был вынужден девальвировать финскую марку более чем на 12%».

Ему вторит Вильо Расила: «Многочисленные фирмы обанкротились и практически все были вынуждены сократить свой персонал. Число безработных быстро росло. Если еще в середине 1980-х годов предполагали, что в Финляндии вскоре будет ощущаться нехватка рабочих рук, то в 1991 году безработные составляли уже свыше 7% всего трудоспособного населения, а в 1993 году этот показатель перевалил за 20%». →

Экономический кризис закончился в середине 1990-х. Определенную роль в этом сыграло вступление Финляндии в 1995 году в Европейский союз. А весной 1998 года финский парламент одобрил европейскую денежную единицу – евро.

В январе 1992 года Финляндия заявила о выходе из Парижского мирного договора 1947 года и Советско-финского договора о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с СССР. В связи с этим финское правительство отказалось от всех политических и военных ограничений, накладываемых упомянутыми договорами.

Численность финских вооруженных сил не росла и с 1997 по 2022 год колебалась от 32 до 34 тыс. человек. Зато после 1991 года финны регулярно проводят совместные учения с США и другими странами НАТО. Так, с 2016 года проводятся крупномасштабные учения «Стрела». Замечу, что Советский Союз несколько раз предлагал Финляндии провести совместные военные учения и каждый раз получал отказ.

С 1918 года Финляндия пыталась захватить Карелию. Густав Маннергейм заявил: «Я не вложу меча в ножны, пока Карелия не будет нашей». С 1918 по 1922 год Финляндия вела «тихую» войну с Советской Россией за Карелию. Почему «тихую»? Страны Антанты не желали захвата финнами Карелии, опасаясь всплеска национализма в России и восприятия населением большевистской власти в качестве спасителя отечества. Советская Россия тоже не афишировала этот конфликт.

Главной причиной вступления Финляндии в войну в 1941 году было желание захвата Карелии, а также ряда районов Архангельской и Вологодской областей. Любопытно, что в 1941 году, начиная войну с Советским Союзом, Маннергейм учитывал вероятность поражения Германии. Расчет его заключался в том, что в случае разгрома Германии СССР будет сильно ослаблен и не сможет прорвать систему укреплений в Карелии.

Поэтому сразу после захвата Карелии финны начали строить оборонительную линию VT, которая по числу дотов, их вооружения и защиты в разы превосходила знаменитую «линию Маннергейма», построенную к 1939 году. Кроме того, финское правительство надеялось на поддержку западных союзников – на их гарантии, что в случае победы или поражения Германии Карелия останется финской.

Надежды Маннергейма в целом оправдались. После взятия Выборга в июне 1944 года командующий советскими войсками на Карельском перешейке генерал-полковник Говоров запросил у Сталина крупные подкрепления, без которых было невозможно дальнейшее наступление. Сталин ответил: «Войну будем кончать не в Хельсинки, а в Берлине». А Говоров в качестве утешительного приза получил звание маршала.

13 сентября 1944 года было заключено перемирие с Финляндией. К этому времени советские войска полностью не сумели преодолеть финские укрепления к северу от Выборга и на западе Карелии и выйти к советской границе 1940 года. То есть финны всю войну провели на чужой территории.

После 1945 года финны продолжали предъявлять претензии на Карелию, но очень осторожно. В 1991 году ситуация резко изменилась. Хотя правительство Финляндии официально не выдвигало территориальных претензий к России, финская пресса требовала присоединения Карелии. Строились планы создания «незалежного» Карельского государства. Вплоть до «Великой Финноугории», к которую помимо Карелии вошла бы часть Западной Сибири.

Финляндия начала экономическую и культурную экспансию в Карелии. Студенты из Карелии бесплатно учатся в Финляндии. В Карелии возникло множество совместных предприятий с финским участием. В Карелии массово издаются книги, в которых доказывает-ся, что карелы и финны – один народ, и оправдываются преступления финнов в 1941–1944 годах.

С подачи финнов в 1990-х годах карельский язык был переведен с кириллицы на латиницу. Причем всем карелам навязывается юго-западный ливвикский диалект. В Карелии введены двуязычные наименования улиц и магазинов. Хотя число карел – менее 7% населения республики, примерно 45 тыс. человек. Сегодня в Москве проживает свыше миллиона татар и куда больше армян, чем в Ереване. Может, и в Москве будем делать многоязычные надписи?

В связи с предстоящим вступлением в НАТО власти города Лаппеенранта в 20 км от российской границы предлагают разместить там базу альянса, а также модернизировать аэродром, чтобы там базировались самолеты США.

Но куда большую опасность представляют планы Финляндии и Эстонии расширить границы своих территориальных вод, чтобы полностью перекрыть Финский залив и таким образом лишить Россию доступа в Балтийское море.

Еще в феврале 1930 года Таллин и Хельсинки заключили соглашение о блокировании Балтийского флота в Финском заливе. В самом узком месте Финского залива финны и эстонцы построили береговые батареи, 305-мм пушки которых перекрывали весь залив. Кстати, пушки были русские, брошенные в 1917 году. Кроме того, предусматривалась постановка минного заграждения через весь залив. А в случае прорыва кораблей Балтфлота за это заграждение их должны были встретить семь финских и эстонских подлодок.

Как на вступление Финляндии в НАТО может ответить Россия? Я не буду говорить о военных мероприятиях – их должны продумывать генералы. Зато Россия должна вырвать с корнем мечты об отторжении от России Карелии. Всяческая финская пропаганда в Карелии должна быть запрещена.

Представьте, что в Центральной России найдется школьный учитель или гид туристического автобуса, который станет оправдывать действия Германии в 1941 году. А вот в Карелии и Ленинградской области таких агентов влияния, восхваляющих действия финнов, сотни.

Почему бы не запретить въезд финнов в Карелию? Хотят пить водку – пусть едут в Выборг и Петербург. В 1950–1990-х годах чуть ли не половина территории США была запретной для въезда советских граждан и даже дипломатов.

Нужно прекратить фальсификацию событий Великой Отечественной войны. Нам уже 70 лет рассказывают, что блокада Ленинграда состояла из одной немецкой половинки. А финской вроде бы и не было.

Финны якобы не обстреливали Ленинград. Да, они не стреляли по Невскому проспекту, зато три года долбили по жилой застройке ленинградских предместий – по Ольгино, Лисьему Носу, Кронштадту. Финская артиллерия снесла с лица земли город Сестрорецк. В 1939 году там проживало 28 212 человек, а в 1945-м – 2415, в 12 раз меньше.

Все русское население оккупированных Карельского перешейка и Карелии финны загнали в концлагеря. Выживших после войны собирались депортировать на Крайний Север. Только в Петрозаводске финны открыли шесть концентрационных лагерей. Причем пленных отправляли в спецлагеря для военнопленных. А в шести петрозаводских лагерях содержались старики, женщины и дети. Там были введены телесные наказания, от побоев и от голода погибли тысячи мирных граждан.

Поскольку власти скрывали военные преступления финнов, не пора ли через 78 лет устроить в Петербурге либо в Петрозаводске трибунал, расследующий преступления финских фашистов? В 1945 году под давлением Контрольной комиссии во главе с Ждановым в Финляндии был проведен процесс, на котором предстали аж восемь (!) финских военных преступников, которые получили от 2 до 10 лет тюрьмы. Два года просидел только один, остальных выпустили досрочно.

Не пора ли устроить настоящий трибунал? Спору нет, почти все преступники умерли. Но, согласно Конвенции ООН, военные преступления не имеют срока давности. В ходе слушаний будут обнародованы и документально подтверждены тысячи преступлений финнов, проведена эксгумация останков людей, убитых финнами. Пусть весь мир увидит, что творила финская военщина в годы войны на Карельском перешейке.

Занятно, что маршалу Маннергейму в июне 2016 года в Петербурге установили памятную доску. После возмущения населения в октябре того же года ее переместили в Музей Первой мировой войны в Царском Селе. Не пора эту доску с помпой отправить в Финляндию. А откажутся – торжественно утопить ее на середине Невы.

Хорошим примером отношений русских и финнов к войне 1941–1944 годов служат их кинофильмы. В СССР и РФ за последние 80 лет снято всего два фильма о войне в Карелии. В 1941 году начали снимать фильм «В тылу врага», но в связи с началом войны противников перекрестили в немцев. А в 1972 году на экраны вышел двухсерийный фильм «А зори здесь тихие…» по одноименной повести Бориса Васильева. Действие происходит в Карелии летом 1942 года. В фильме называли супостатами тоже немцев, которых тогда в Карелии не было. Финны же в фильме даже не упомянуты.

А вот в Финляндии были сняты десятки фильмов о «зимней войне» 1939–1940 годов и «войне-продолжении» 1941–1944 годов. Как и в СССР, финский кинематограф финансировался государством. Посему до 1954 года фильмы о войне с СССР в Финляндии не снимались, а затем опять пошли валом.

Авторы форума на сайте blockhaus.ru пишут: «Фильмы имеют поразительную общность в доминирующем настрое, ключевых установках, в отношении к самой войне, целям Финляндии в ней и к противнику. Позицию авторов, как правило, выражают сами герои, передавая настроения, взгляды и оценки зрителю. Кстати, художественный уровень фильмов крайне низок, они почти бессюжетны, затянуты и нудны, но на финского зрителя производят большое впечатление».

«Смысл везде один: «Русские – наши вековые враги. Они хотят отнять нашу землю. Мы защищаем нашу Финляндию. Мы должны вернуть то, что они у нас отняли»... Авторы фильмов не замечают, что их патриотический оборонительный пафос вступает в противоречие с очевидными агрессивными, аннексионистскими утверждениями. «Наша Финляндия», оказывается, простирается до Урала. Русские – «вековые исконные враги», отобравшие у финнов Карелию, которая в действительности никогда им не принадлежала. В своей «оборонительной» войне финны готовы забрать Смоленск («Неизвестный солдат»), дойти до Белого моря, до Мурманска или до Урала («Дорога на Рукаярви»).

«Русские – это презренные «рюсси», оскорбительное название нации. В финских картинах практически отсутствует классово-идеологический момент – несколько раз упоминается Сталин, есть сценки с советскими листовками... Зато практически во всех фильмах нагнетаются националистические мотивы. Для разжигания национальной ненависти в уста красноармейцев вкладывается боевой клич «Смерть чухонцам!».

«Русские показаны тупыми и внешне непривлекательными, зато финны изображены героями и храбрецами. Чего стоят их высказывания: «Финский медведь наконец-то встал на задние лапы!», «Один финский солдат десяти русских стоит».

«Финны спокойно добивают раненых на поле боя и жестоко расправляются с пленными. Что еще удивительнее, так это неоднократно повторяемая реплика сразу в двух фильмах («Неизвестный солдат» и «Зимняя война»): «Цельтесь в живот, ребята!», «Цельтесь в живот – и все дела!», «Стреляйте между ног!».

Александр Широкорад

Александр Борисович Широкорад – писатель, историк.