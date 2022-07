Трансформер для людей-лягушек

Надводно-подводные катера расширяют возможности сил спецопераций

За последнее столетие в интересах военно-морского спецназа было создано немало образцов техники специального назначения. В первую очередь это сверхмалые подводные лодки, групповые и одиночные носители легководолазов, различные подводные буксировщики боевых пловцов, катера специального назначения, а также многочисленные технические средства обеспечения деятельности спецназа военно-морских сил.

Среди всего этого многообразия особняком стоят надводно-подводные катера. Обладая способностью двигаться как в надводном, так и в полупогруженном положении, они предоставили воинам Посейдона возможность расширить спектр боевых сценариев и существенно повысить эффективность своих действий в различных условиях.

ОТ «БЛОХИ» ДО «ДЕЛЬФИНА»

Первые попытки применения носителей такого класса относятся еще к концу 1930-х – началу 1940-х годов. Причем зачинателями этого направления были советские инженеры-кораблестроители. Те годы вообще были золотым периодом отечественной конструкторской мысли в части, касающейся реализации самых смелых решений.

В частности, в 1934–1935 годах специалистами ЦКБС-1 (Центральное конструкторское бюро спецсудостроения, ныне – ПАО «Невское проектно-конструкторское бюро» в составе АО «Объединенная судостроительная корпорация» (ОСК)) под руководством известного конструктора Валериана Бжезинского было разработано два проекта военно-морской техники оригинальной конструкции. Это был так называемый ныряющий катер – смесь сверхмалой подводной лодки и торпедного катера.

Такой катер-подлодка должен был подкрадываться в подводном положении к противнику и неожиданно выполнять торпедную атаку, после чего всплывать в надводное положение и на полной скорости уходить от возможного преследования. «Блоху» – такое рабочее название получил проектируемый образец – планировалось размещать на борту тяжелого крейсера проекта 69 (тип «Кронштадт»).

Впрочем, дальше «бумажного» этапа дело тогда не пошло, и в следующий раз к идее погружающегося торпедного катера вернулись уже перед войной. В 1939 году в Ленинграде Особым техническим бюро НКВД при заводе № 196 (ныне – «Адмиралтейские верфи» в составе ОСК) под руководством того же Бжезинского были начаты работы над «ныряющим» торпедным катером М-400.

Особое техническое бюро НКВД было одной из знаменитых «шарашек» – сначала в подмосковном Болшеве (ныне город Королев), а затем в Ленинграде. Дело в том, что в 1937 году Валериан Людомирович Бжезинский был необоснованно репрессирован и вышел на свободу только в 1947 году.

«Ныряющий» торпедный катер конструкции Бжезинского при надводном водоизмещении 35,3 т должен был развивать скорость надводного хода 33 узла, а в погруженном состоянии при водоизмещении 74 т двигаться со скоростью 11 узлов. Обеспечить такие показатели катеру позволяла главная энергетическая установка, в состав которой планировалось включить два дизельных двигателя, работавших и в надводном (по стандартной схеме), и в подводном положении (работа по замкнутому циклу). Дальность плавания составляла около 110 миль в надводном положении и порядка 11 миль – в подводном, что требовало доставки катера-подлодки к месту патрулирования или операции другим кораблем, субмариной или тяжелым гидросамолетом.

Погружающийся катер М-400, вооруженный двумя бортовыми 450-мм торпедными аппаратами и одним пулеметом, был заложен на стапеле в 1939 году, но к началу войны его достроить не успели – техническая готовность составляла около 60%. В блокадном Ленинграде работы по катеру-подлодке заморозили, а после полученных им в ходе артобстрелов повреждений проект в 1943 году было решено и вовсе закрыть.

Уже после войны, в 1950–1960-х в Советском Союзе была предпринята еще одна попытка создания образца военно-морской техники, способного действовать как над водой, так и под ней. Речь идет о малом погружающемся ракетном корабле проекта 1231 «Дельфин», разработку которого первоначально вели специалисты ЦКБ-19 Государственного комитета СМ СССР по судостроению под руководством Игоря Костецкого. После вхождения ЦКБ-19 в состав укрупненного ЦКБ-5, которое в 1963-м было переименовано в Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз» (ныне в составе ОСК), общее руководство работами по проекту было поручено Евгению Юхнину.

Фактически это был скоростной ракетный катер, способный осуществлять погружение в подводное положение. Оставаясь в засаде под водой или скрытно сближаясь с противником, «Дельфин» в нужный момент всплывал и наносил удар по неприятелю своим комплексом ударного ракетного оружия. Оно было представлено четырьмя противокорабельными крылатыми ракетами П-25 с надводным стартом и дальностью стрельбы около 40 км. Ракеты располагались в одиночных ненаводящихся неамортизированных пусковых установках контейнерного типа, размещенных вне прочного корпуса корабля-субмарины и выполненных герметичными в расчете на максимальную глубину погружения «Дельфина» (до 112 м). Автономность корабля составляла пять суток, а под водой он мог продержаться без всплытия двое суток.

Проектом предусматривалась установка на корабль комплекса радиоэлектронного вооружения, включая РЛС «Рангоут-1231» и гидроакустическую станцию «Хариус». Это позволяло «Дельфину» не только повысить эффективность действий по применению комплекса ударного ракетного оружия, но, как указывал сотрудник ЦНИИ имени Крылова Эдуард Афрамеев в статье «Ныряющие катера-ракетоносцы», решать также задачи по несению радиолокационного и гидроакустического дозора в местах рассредоточенного базирования флота.

Работы по «Дельфину» были начаты в январе 1959 года. Было проработано три варианта корабля проекта 1231, отличавшихся наличием или отсутствием подводных крыльев и их количеством. Однако в конце 1964 года работы по проекту были прекращены.

ВЫБОР НА ЛЮБОЙ ВКУС

В настоящее время на вооружении подразделений военно-морского спецназа ряда зарубежных стран находится целый ряд надводно-подводных катеров. Но предназначены они уже не для решения ударных задач, а в первую очередь для обеспечения доставки и эвакуации групп сил специальных операций.

В частности, английский катер «Сабскиммер» (Subskimmer) представляет собой штурмовую лодку «Зодиак» (Zodiac) с корпусом из прорезиненного материала, доработанную с целью обеспечения ее малозаметного подводного хода на конечном участке маршрута в ходе выполнения разведывательно-диверсионной операции.

В этих целях в центральной части катера оборудована балластная цистерна, заполняемая для погружения, и размещен насосный агрегат. После перехода в подводное положение водитель переключает силовую установку с обычного двигателя на электромотор, запитываемый от аккумуляторной батареи. Кроме того, на «Сабскиммере» установлено еще и устройство для работы двигателя под водой, которое обеспечивает возможность эффективного и бесперебойного использования навесного мотора в подводном положении на небольшой глубине.

В зарубежных источниках упоминается несколько вариантов «Сабскиммера». Так, масса катера типа SSK6 – 1,52 т, надводная дальность хода скоростью 20 узлов – не менее 130 км, дальность хода под водой скоростью 2 узла – порядка 9,7 км. Экипаж – два человека, десант – два легководолаза (либо 300 кг груза). Силовая установка катера – 90-сильный трехцилиндровый навесной мотор марки «Ямаха», электромотор, расположенная в районе днища батарея свинцово-кислотных аккумуляторов и два небольших гребных винта в носовой части. Перевод катера из надводного положения в подводное занимает 14–90 секунд, причем катер можно даже класть на грунт, где он способен оставаться в рабочем состоянии вплоть до нескольких суток.

Другой вариант «Сабскиммер-80» имеет корпус длиной 5 м и шириной 1,8 м. Его масса на воздухе в снаряженном виде составляет 800 кг, скорость в надводном положении – 28 узлов, дальность надводного хода 22,5-узловой скоростью – около 100 миль (185 км), а дальность хода в подводном положении на двух электромоторах на скорости три узла – четыре-шесть миль (от 7,4 до 11,1 км). Запас топлива для подвесного мотора – 130 л. Вместимость катера – два-четыре боевых пловца с соответствующим вооружением и снаряжением.

Работы над первым вариантом «Сабскиммера» были начаты специалистами компании Submarine Products Ltd., находившейся в городе Хексем, графство Нортумберленд, еще в 1970-х годах. При этом первая партия данных надводно-подводных катеров была продана неназванному заказчику в 1983–1984 годах. В 1989 году компания обанкротилась, а права на «Сабскиммер» перешли к находившейся в том же городе компании Defence Boats Ltd., однако четыре года спустя их перекупила опять-таки британская KSA (Underwater) Ltd., находящаяся в Олстоне, графство Камбрия. В 2009 году она была приобретена подразделением «Специальные системы» компании Marine Specialised Technology Limited, поэтому выпуск «Сабскиммера» перенесли в Ливерпуль.

«Сабскиммеры» указанных и других модификаций, как указывается в зарубежных открытых источниках, стоят на вооружении ряда стран мира, в том числе Германии, Индонезии, Малайзии и Таиланда.

Другой подобный образец военно-морской техники специального назначения – французский катер «Кракен-90» (первоначальное наименование – «Серико»). Он имеет надувной корпус, изготовленный на основе жестких конструктивных элементов из алюминиевого сплава, и способен транспортировать боевых пловцов с вооружением и грузом на глубинах до 50 м. Причем на глубинах до пяти метров обеспечивается возможность движения катера под «шнорхелем» и навесным бензомотором «Ямаха» мощностью 90 л. с. Длина катера по корпусу – 6 м, ширина – 2 м. Максимальная скорость хода в надводном положении – 20 узлов, дальность хода в надводном положении – 90 миль (около 167 км). Скорость подводного хода на электромоторах – 3 узла, дальность подводного хода на электромоторах – 6 миль (около 11,1 км).

Российский корабль «Страж» пока существует только в проекте. Но скоро станет реальностью. Изображение с сайта www.ckb-rubin.ru

«МОРСКИЕ ЛЬВЫ» ДЛЯ МОРСКИХ КОТИКОВ

Особое внимание следует уделить принятым на вооружение Командования сил специальных операций (ССО) ВМС США полупогружающимся катерам спецназначения семейства SEALION.

Данные катера разработаны инженерами компании Oregon Iron Works совместно со специалистами подразделения «Боевые катера» Центра ведения надводной войны ВМС США (Combatant Craft Division, Naval Surface Warfare Center). Причем несколько лет назад Командование ССО приняло решение переклассифицировать их в тяжелые боевые катера (Combatant Craft Heavy). Также отметим, что в 2014 году компания Oregon Iron Works вошла в состав компании Vigor Industrial LLC, которая сегодня и продолжает реализацию этой и ряда других программ по созданию военно-морской техники специального назначения.

Примечательно, что название этого семейства катеров в переводе с английского означает «Морской лев». И в то же время представляет собой аббревиатуру полного и весьма сложного названия этого очень непростого образца военно-морской техники – SEAL Insertion, Observation and Neutralization.

Таким образом, название катера SEALION следует расшифровывать следующим образом.

SEAL – обозначение подразделений военно-морского спецназа ВМС США, бойцы которого широко известны как «морские котики». Такое название американские «водоплавающие» спецназовцы получили из-за аббревиатуры SEAL, поскольку в английском языке словом «seal» называют то самое симпатичное морское животное, которое известно нам как морской котик (правда, иногда к спецназовцам ВМС США применяют вариант «тюлени», что не совсем верно).

Литера «I» – первая буква от слова Insertion, что в наиболее точном с военной точки зрения переводе с английского означает «высадка на занятое противником побережье» (или в занятую противником зону).

Литера «O» – первая буква слова Observation, что переводится как «разведка» или «наблюдение», выполняемые на ближней дистанции, то есть визуально.

И, наконец, литера «N» – первая буква от слова Neutralization, что, как представляется, понятно читателю и без дополнительного перевода: «подавление» или «нейтрализация».

Согласно данным, изложенным на сайте Эйч Ай Саттона, авторитетного исследователя сил специальных операций ВМС разных стран мира, в январе 2003 года заказчик получил от Oregon Iron Works первый катер базового типа SEALION I. Затем вместе с катером, построенным по модернизированному варианту SEALION II, он проходил длительные испытания в подразделениях «морских котиков» вплоть до 2013 года. После чего оба катера были доработаны и дооборудованы до «полностью оперативно-готового статуса» и приступили к несению боевой службы. Стоимость постройки второго «Морского льва» обошлась в 10 млн долл. Позже, в 2017 финансовом году, компания получила заказ на следующий катер – уже типа SEALION III.

SEALION II представляет собой весьма интересный образец военно-морской техники спецназначения, в котором удачно сочетаются свойства как боевого катера, так и подводного аппарата – этакой миниатюрной подлодки.

Катер выполнен полуглиссирующим, с широким применением технологии снижения заметности «стелс». Он имеет полное надводное водоизмещение 36 т, длину 24,4 м, ширину 4,4 м, высоту 2,9 м и может развивать скорость надводного хода не менее 40 узлов. Силовая установка включает два 10-цилиндровых дизельных двигателя MTU 10V 2000 M93 мощностью 1500 л. с., два дизель-генератора Fisher Panda Mini-12 AC мощностью 120 В и 230 В, два редуктора Invertitore ZF-2060. В роли движителей используются два водометных устройства Kamewa A3–40 компании Rolls Royce.

Высадка группы спецназначения численностью до восьми человек осуществляется при помощи двух моторных лодок жестконадувного типа «Зодиак» F470 или же с помощью специально доработанных гидроциклов фирмы «Ямаха» с кормовой части катера, где расположены соответствующий отсек и закрывающий его специальный люк.

Надстройка катера – невысокая, двухъярусная, носовая часть корпуса – в виде заостренного четырехгранника, что, в частности, призвано снизить заметность в радиолокационном диапазоне. При этом все мачты и выдвигающиеся далеко за габариты катера устройства – такие, как, например, антенный пост цифровой РЛС типа Furuno DSR4D UHDDR – выполнены заваливающимися или выдвижными.

Особенность подводного аппарата SEALION II – наличие у него балластных цистерн, которые заполняются забортной водой и обеспечивают катеру возможность погружаться под воду. Выполняется такая операция в основном на конечном участке маршрута, когда катер с «морскими котиками» на борту подкрадывается к неприятельскому объекту. При этом над водой остается лишь небольшая часть рубки, что позволяет экипажу наблюдать за происходящим вокруг.

Следует также отметить, что первоначально, еще в середине 1990-х годов, для американского спецназа был спроектирован и построен прототип полупогружающегося катера, который сегодня известен под названием «Аллигатор». Он имел водоизмещение 23,4 т и мог развивать в надводном положении скорость хода до 30 узлов, а в полупогруженном положении – до 8 узлов. Катер имел длину 19,81 м и ширину 3,96 м. Однако после испытаний, проведенных американскими военными, катер решено было в конечном итоге передать Израилю.

Добавим также, что примерно в 2012–2013 годах указанная американская компания разработала в интересах израильских спецназовцев (и, судя по всему, уже поставила им) в каком-то количестве новые полупогружающиеся катера.

ФРАНЦУЗСКИЙ ГИБРИД

В заключение стоит упомянуть представленный в 2010 году в рамках международной выставки военно-морских вооружений и техники «Евронаваль» образец гибрида корабля и субмарины, который получил обозначение SMX-25.

Его разработчик – французская компания DCNS, которая сегодня носит наименование Naval Group. Обозначение SMX в этой компании получают все перспективные или концептуальные проработки.

Особый интерес данный образец военно-морской техники представляет по той причине, что это был уже не какой-то небольшой спецназовский катер (хотя возможность доставки военнослужащих групп сил спецопераций и их плавсредств была указана в рекламно-информационных материалах компании-разработчика), а самый что ни на есть полноценный боевой корабль. SMX-25 должен был иметь наибольшую длину около 109 м и водоизмещение около 2850 т!

Впрочем, как и следовало ожидать, этот интересный концепт-проект так и остался на бумаге и в виде модели, поскольку сведений о том, что SMX-25 был воплощен в железо, не имеется. Хотя вполне возможно, что этот проект просто в очередной раз опередил свое время и к нему вернутся в будущем.

Следует отметить и еще один вариант надводно-подводного носителя разведчиков и диверсантов. Это катер типа SDV Mark I, который разработан шведской компанией Defence Consulting Europe (город Ваксхольм) для сил спецназначения национальных ВМС (Kurstjaegerskolan).

С виду аппарат представляет собой обычный штурмовой катер с корпусом из прорезиненного материала. Однако на самом деле он способен передвигаться как в надводном, так и в полупогруженном и полностью подводном положении. Максимальная глубина погружения в последнем случае может достигать 15 м, а максимальная скорость надводного хода – около 30 узлов.

В надводном положении катер использует для движения дизельный двигатель мощностью 320 л. с. и водометную установку (два носовых и два кормовых водомета), а в подводном – аккумуляторная батарея, электромотор и четыре малогабаритных гребных винта. Водоизмещение катера – 3,8 т, максимальная длина – 10,3 м. Войсковые испытания данного носителя были успешно завершены в 2009 году, а его поставки начались в 2010-м.

Впоследствии компания-разработчик по контракту со шведским концерном SAAB начала разработку на базе группового подводного носителя SDV Mark I более крупного группового надводно-подводного носителя, получившего название Double Eagle Sarov. Он имеет улучшенные тактико-технические характеристики и может погружаться на глубину уже до 40 м.

Кроме того, Defence Consulting Europe спроектировала еще один образец семейства Seal Pod – надводно-подводный катер Seal HI, который способен передвигаться как в надводном, так и в полупогруженном и подводном положении. Данный катер может брать на борт полезную нагрузку – группу спецназовцев и/или груз – общей массой до 500 кг. Может развивать скорость надводного хода до 25 узлов и обладает мореходностью до трех баллов включительно. В подводном же положении он может развивать скорость до 3 узлов и погружаться на глубину до 16 м. Причем, по заявлениям представителей компании-разработчика, катер прежде всего предназначен не для «людей-лягушек», а для тех, кто должен бороться с ними. А именно – для бойцов отрядов противодиверсионных сил и средств.

Ну, а в заключение нашего материала можно привести такой интересный факт. Дело в том, что идея скрестить катер и подводную лодку приглянулась не только военно-морскому спецназу, но и преступникам.

В результате на вооружении латиноамериканских наркокартелей появились подобного рода катера – сверхмалые подлодки, которые обеспечивают перевозку через водные границы запрещенных наркотических веществ. Причем такие образцы преступной морской техники выполняются в необитаемом варианте и действуют полностью автономно. За последние годы Береговая охрана и ВМС США взяли на абордаж несколько таких «нарко-субмарин» и полупогружных «нарко-катеров».

Владимир Щербаков

Заместитель ответственного редактора НВО

Владимир Леонидович Щербаков – военный эксперт, писатель, историк.