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NASA удалось вернуть связь со спутником CAPSTONE

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CAPSTONE
CAPSTONE.
Источник изображения: NASA / Daniel Rutter

Спутник CAPSTONE, предназначенный для проверки необычной окололунной гало-орбиты, вышел на связь после пары дней молчания. Из-за проблем со связью аппарат не совершил первый маневр коррекции траектории 5 июля и теперь должен сделать это 7 июля. Ожидается, что CAPSTONE выйдет на рабочую орбиту в середине ноября, а его миссия продлится как минимум полгода.

CAPSTONE — это небольшой спутник (12U), который разработала компания Advanced Space для NASA. Главная цель аппарата — проверка необычной гало-орбиты вокруг точки Лагранжа L2, которая ранее никогда не использовалась на практике. Ее рассчитали ученые из NASA и ESA, которые подбирали оптимальную орбиту для будущей окололунной станции Gateway. Расчеты показали, что эта орбита, во многом напоминающая крайне вытянутую полярную орбиту вокруг Луны, будет оптимальной по основным параметрам: энергетической «стоимости» удержания на орбите, высадки на Луну и доступа с Земли, а также наличию прямой видимости с Землей.

28 июля легкая ракета Electron запустила CAPSTONE, а затем ее разгонный блок за несколько дней вывел спутник на траекторию перелета к точке Лагранжа и произошло разделение. В первое время отделенный спутник обменивался данными с инженерами NASA, которые планировали провести 5 июля первую коррекцию траекторию. Но незадолго до этого CAPSTONE перестал передавать какие-либо данные: сначала это заметили астрономы-любители, затем проблему подтвердило NASA.

Вечером 6 июля NASA рассказало, что все-таки смогло вернуть связь с аппаратом. Телеметрия показывает, что он находится в исправном состоянии и нормально работал во время потери контакта. Сейчас разные команды инженеров работают над выяснением причин проблем со связью и подготовкой первого маневра коррекции, который должен состояться 7 июля.

Если миссия CAPSTONE будет успешной, строительство станции Gateway на той же орбите может начаться уже в 2024 году. Первый модули станции должна будет запускать сверхтяжелая ракета Falcon Heavy.

Григорий Копиев

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