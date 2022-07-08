Какую Украину мы освобождаем

Недооценка противника и ошибки политических прогнозов

Вряд ли кто будет оспаривать тот факт, что темпы нашего наступления на Украине несколько замедлились. Противника, судя по всему, мы несколько недооценили. Как и настрой немалой части населения, которая оказалась одурманенной шовинистической пропагандой или запуганной. Как сказал генерал-полковник в отставке Владимир Шаманов, мы ошиблись, полагая, что нас будут встречать цветами.

Но каким же был настрой этого населения в условиях «пост-правды» и цунами фейков? Об этом говорят социологические замеры, сделанные накануне спецоперации.

Напомним: причинами, побудившими президента Владимира Путина начать спецоперацию на Украине, были геноцид населения Донбасса и намерение руководства «Незалежной» силой овладеть ДНР и ДНР с дальнейшим переносом военных действий на территорию России.

Еще одно серьезное обстоятельство – практические шаги Украины по созданию ядерного оружия (ЯО), открыто поддержанное лидерами европейских государств в феврале 2022 года в Мюнхене. Запад открыто приступил к обучению украинской армии по стандартам НАТО, поставляя вооружение в массовом количестве.

По результатам социологического исследования в декабре 2021 года, 50% граждан Украины (общенациональная выборка) «в основном плохо и очень плохо» относились к России, воспринимая нашу страну через призму воззрений украинской официальной власти.

Опрос с 5 по 13 февраля 2022 года показал: 38% респондентов были готовы противодействовать российской армии, если боевые действия будут происходить на территории их населенного пункта.

Причем в западных областях Украины доля таких воинственных граждан была гораздо выше, чем в восточных регионах (60%). Наиболее решительно были настроены мужчины в возрасте от 30 до 60 лет (44% респондентов из этой возрастной категории).

Среди настроенных на активное противодействие Российской армии выделялись приверженцы основных политических партий (половина электората каждой): «УДАР» (Виталий Кличко), «Свобода» (О.лег Тягнибок), «Европейская солидарность» (П.етр Порошенко), Радикальная партия (О.лег Ляшко).

32% сторонников «Батькивщины» (Юлия Тимошенко) в большей мере были сориентированы на противодействие с помощью уличных акций. Еще больший процент таких протестантов наблюдался среди сторонников «Силы и чести» (Игорь Смешко) и «Украинской стратегии» (Владимир Гройсман).

Больше всего агрессивная категория респондентов представлена в откровенно националистических электоратах Тягнибока (62%), Порошенко (50%), Гройсмана (48%). И лишь по 36% – в электоратах Владимира Зеленского и Дмитрия Разумкова. Хотя с началом военной операции эти цифры, безусловно, могли измениться.

О готовности противодействовать российским колоннам и тыловым частям с помощью специфических средств и приемов (помех транспорту, уличных протестов, оскорблений российских военных и т.п.) заявили 25% женщин.

Причин, которые породили эту агрессивность, немало. Одни относятся к ситуативным, другие уходят корнями в искаженную историю. Прежде всего следует учитывать, что украинские СМИ, политические партии и президенты Украины на протяжении трех десятилетий настойчиво формировали в сознании граждан идеи национализма и русофобские настроения. Достаточно вспомнить, как бывший президент Виктор Ющенко присвоил звание Героя Украины военному преступнику Роману Шухевичу «за выдающийся личный вклад в национально-освободительную борьбу и независимость Украины».

Запад также откровенно поддерживал идеи бандеро-нацизма и зомбирующую роль украинских массмедиа. Нельзя забывать и о борьбе с советскими символами и памятниками под девизом «декоммунизации и десоветизации», и о масштабном оболванивании молодежи. В совокупности эти факторы способствовали формированию в гражданах психологической травмы и подготовке общественного мнения к мысли, что Российская армия – это агрессор.

За всем этим просматриваются не только западная стратегия превращения страны в анти-Россию, но и слабость руководства Украины, обусловленную огромной дистанцией между властью и населением. По результатам всеукраинского опроса Киевского международного института социологии (КМИС), в ноябре 2018 года 78% граждан Украины признали, что дела в стране идут в неверном направлении.

ЛОЯЛЬНОСТЬ НЕ КУПИШЬ

Еще в первой половине февраля 2022 года среди активной части украинского общества отмечалась вера в достижимость переговоров с Россией, о чем косвенно свидетельствует критика в адрес президента Зеленского за недостаточные усилия на российско-украинском направлении.

Респонденты видели объективные предпосылки для восстановления нормальных российско-украинских отношений. Об этом свидетельствуют данные опросов начала февраля. Почти половина украинцев позитивно воспринимала РФ, в том числе 34% смело и прямо говорили об этом социологам. При этом на востоке Украины 53% положительно воспринимали Россию, 45% – в южных областях, 31% – в центральной части и 21% – в западных областях. Значительная часть граждан Украины (48%) хотели бы, чтобы наши страны поддерживали дружеские отношения без таможен и виз. У абсолютного большинства опрошенных были родственники в России.

Но пророссийские настроения в украинском обществе не были реализованы в должной мере. Одна из причин – отсутствие авторитетных пророссийских политических лидеров. Украинская власть расправлялась с ними вплоть до физического устранения (серии убийств видных политиков, журналистов и писателей вроде Олега Бузины).

Другая причина – двойственная позиция украинского бизнеса не только в отношении Донбасса, но и по широкому кругу общеполитических вопросов, попытки усидеть на двух стульях. Следует признать и недооценку российскими политиками украинского направления на протяжении трех десятилетий, упования, что поставками нефти по бросовым ценам можно купить лояльность украинских граждан.

Исследовательское и аналитическое сообщество РФ (включая прогностические подразделения Военной академии Генерального штаба, Военного университета и отдельных ЦНИИ Минобоороны РФ) долго не проявляло должного внимания к общественному мнению на Украине. Анализ ожиданий и настроений в соседнем с нами государстве отсутствовал.

Война в Донбассе, преследования русскоязычных граждан, откровенная русофобия в исследованиях академических институтов Минобрнауки РФ подавались абстрактно («усложненная Украина», «гордиев узел европейской безопасности», «украинский транзит и неоконченная революция»). Обобщающие понятия и оценки, сделанные президентом России («геноцид русских в Донбассе», «милитаризация украинского государства и общества») с большим запозданием начали входить в лексикон российских политологов, социологов и историков.

Российское украиноведение и сегодня опаздывает. Результаты исследований украинских социологов недооцениваются в нашей стране, критически не осмысливаются и практически не учитываются, воспринимаются как пропаганда. В академических институтах социально-гуманитарного профиля отсутствуют лаборатории анализа общественного мнения, юридической социологии, социологии государства. Налицо организационно-штатные и кадровые пробелы, просчеты в исследованиях украинской тематики и невоенных действий в XXI веке.

Главное же – отсутствует научный фундамент формирования государственной политики России по отношению к Украине. Как, впрочем, и глубокие исследования коренных причин возрождения национализма и бандеровщины. Не говоря уже о научном прогнозировании особенностей ведения боевых действий с националистическими батальонами, исповедующими идеи фашизма.

Все это привело к затягиванию организации на освобожденных территориях военно-гражданских администраций – прообразов новой власти на Украине. Этот вопрос долгое время не решался, да и сейчас решается крайне трудно.

Невоенный спектр задач спецоперации, выходящих за рамки полномочий Минобороны РФ, все еще не осознается федеральными органами власти в качестве значимого. В итоге спустя четыре месяца после начала спецоперации ВС РФ многие федеральные структуры оказались в стороне от военно-политических задач развертывания невоенных действий на территории Украины.

ДЕФИЦИТ ОСМЫСЛЕНИЯ

От позиции президента России на первых порах дистанцировались не только отдельные члены Совета безопасности РФ (что стало широко известным благодаря телетрансляции исторического заседания, посвященного признанию ЛНР и ДНР), но и некоторые государственные СМИ.

На протяжении последнего десятилетия возник заметный дефицит концептуального осмысления и научного анализа предпосылок русофобии на Украине, милитаризации и бандеризации. Именно эти вопросы должны были формировать тематику актуальных исследований институтов РАН и Минобрнауки России, кафедр социально-гуманитарных наук российских вузов. Но в необходимом объеме и на нужной глубине этого не случилось. Казалось бы, сегодня должны быть приняты меры по подтягиванию российского научно-образовательного сообщества к решению невоенных задач спецоперации. Но из-за отстраненной позиции президиума РАН, руководства Минобрнауки, Российского научного фонда эти задачи по-прежнему игнорируются.

Необходима подготовка и реализация злободневных исследовательских проектов (тематика их названа: «геноцид в Донбассе», «милитаризация украинского государства и пути демилитаризации», «международное и историческое значение спецоперации ВС РФ на Украине» и др.). Необходима подготовка серии научно-практических конференций по упомянутым темам (быть может, с подключением исследователей из стран ОДКБ, ШОС, БРИКС).

В формировании в нашей стране украиноведения как важной отрасли социально-гуманитарных наук, в создании теоретического фундамента невоенных действий в XXI веке мог бы сыграть заметную роль Российский научный фонд. Ежегодный бюджет его на финансирование научных проектов составляет почти 20 млрд руб. Однако «президентские попутчики» в руководстве фонда, выбрав роль наблюдателей, уходят от решения вопросов по оперативному финансированию научных экспресс-проектов. В том числе по финансированию экспертной политико-социологической сети (с подключением профессорско-преподавательского состава вузов из приграничных с Украиной областей РФ).

Важным направлением является привлечение профессорско-преподавательского состава военно-учебных заведений силовых министерств и ведомств к разработке научно-политических докладов для государственных органов и органов военного управления по четырем темам: геноцид русских в Донбассе; милитаризм и бандеро-фашизм на Украине в XXI веке; специальная военная операция ВС РФ по поддержке ВС ЛНР и ДНР как фактор нейтрализации неонацизма в Европе в XXI веке; пути переформатирования демилитаризованного и денацифицированного украинского государства: военно-политические и военно-социологические аспекты. При прогнозировании военно-политической обстановки требуется учитывать не только арсенал средств боевого поражения, вооружения и военной техники, но и уровень патриотического сознания граждан, отношение к своей армии и к противнику. Укрепление научного фундамента невоенных гибридных действий способно повысить потенциал российской политики на Украине и спецоперации ВС РФ.

Сергей Першуткин

Сергей Николаевич Першуткин – действительный член Академии военных наук, доктор социологических наук;Олег Валентинович Фаличев – военный обозреватель.