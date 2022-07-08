Америка все еще мечтает расчленить Россию

Большая страна как кость в горле глобалистов США

Бывший сотрудник ЦРУ Роберт Баер, которого в последние годы несколько раз арестовывали за разглашение государственных секретов США, рассказал о том, как была расколота Югославия. Его откровения 25 июня опубликовал новостной интернет-портал республики Босния и Герцеговина Sarajevo Times.

Баер сообщил, что он и его коллеги по цеху в Лэнгли получали миллионы долларов, чтобы повлиять на местных политиков и вызвать раскол страны. «Мы подкупали партии и политиков, которые поощряли ненависть между народами, – заявил он. И добавил, что те, кто инициировал ту войну, сегодня являются владельцами компаний, без каких-либо ограничений пользующихся природными и другими ресурсами бывшей Югославии.

Нечто подобное, вооружая украинских националистов, всячески препятствуя прекращению конфликта и в максимальной степени используя свою пропагандистскую машину, пытается сотворить с Россией и Вашингтон.

ПУГАЛО АГРЕССИВНОЙ РОССИИ

Независимый американский журнал Multipolarista, освещая переход к многополярному миру, опубликовал статью своего главного редактора Бенджамина Нортона о намерении Комиссии по безопасности и сотрудничеству в Европе (КБСЕ), известной также как Хельсинкская комиссия, осуществить «деколонизацию» России.

Уже более 45 лет эта декларирующая себя независимой организация следит за соблюдением Хельсинкских соглашений.

И пытается укреплять глобальную безопасность, выступая за права человека, демократию, экономическое, экологическое и военное сотрудничество в 57 странах, входящих в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). На самом деле это одна из десятков тысяч якобы общественных структур, которые финансируются и управляются правительством США.

23 июня Комиссия ОБСЕ провела в Конгрессе США брифинг под названием «Деколонизация России: нравственный и стратегический императив». В анонсе этой акции говорилось:

«Варварские боевые действия России на Украине, а до этого в Сирии, Ливии, Грузии и Чечне продемонстрировали всему миру злобные и жестокие имперские замашки Российской Федерации. Ее агрессия – повод для давно назревшего разговора о внутренней империи России. Пора уяснить, что Москва сохраняет свое владычество над многими коренными нерусскими народами внутри границ своего государства. Пора увидеть и жестокость, с которой Кремль подавляет их национальное самовыражение и самоопределение.

В настоящее время ведутся серьезные, отражающие самый широкий спектр мнений обсуждения по поводу того, что делать с врожденным империализмом России. Агрессивность Кремля стала толчком для проведения давно назревшей дискуссии о том, как «деколонизировать» Россию, чтобы помочь ей самой стать достойным участником процесса совместного поддержания европейской безопасности и стабильности.

Россия – правопреемница Советского Союза, скрывавшего свои колониальные амбиции под антиимперской и антикапиталистической риторикой. Поэтому России еще предстоит пройти проверку на предмет того, почему в ее поведении вновь и вновь проявляются последовательно жестокие имперские тенденции».

Участники брифинга призвали Соединенные Штаты оказывать больше поддержки сепаратистским движениям как внутри России, так и в национальных диаспорах за ее пределами. Они предложили задуматься о том, как сделать независимыми многочисленные республики Российской Федерации, включая Чечню, Татарстан и Дагестан. А также исторические области, существовавшие столетия назад, такие как Черкесия.

Это далеко не первый случай, когда политические ястребы в Вашингтоне строят планы или предпринимают реальные шаги по развалу зарубежных стран. Во время холодной войны США спонсировали сепаратистские группы внутри Советского Союза. В 1990-х годах блок НАТО под руководством Соединенных Штатов успешно ликвидировал Югославию. Белый дом уже давно спонсирует сепаратистов в таких китайских регионах, как Тибет и Синьцзян, Гонконг и Тайвань.

После распада Советского Союза неоконсервативный деятель и будущий вице-президент США Дик Чейни мечтал разделить Россию на несколько более мелких стран. Бывший советник по национальной безопасности США Збигнев Бжезинский в 1997 году в журнале американской политической элиты Foreign Affairs опубликовал статью, где предлагал сделать из России «свободную конфедерацию, состоящую из Европейской России, Сибирской республики и Дальневосточной республики».

СОДРУЖЕСТВО ЯСТРЕБОВ И ИНСУРГЕНТОВ

Брифинг организовал Стив Коэн, конгрессмен-демократ от штата Теннесси, являющийся сопредседателем КБСЕ. В нем приняли участие ведущие члены комиссии, до занятия своих нынешних постов прошедшие через целую череду неправительственных организаций (НПО, НГО и т.п.) и профессионально занимающихся «сменами режимов» в разных странах.

В числе таких организаций – Международная кризисная группа (ICG, признана в РФ нежелательной и стремящейся к изменению политического строя в России). Некоммерческая информационная служба «Свободная Европа/Радио Свобода» (признана в РФ иностранным агентом). Фонды, широко известные в США, многочисленные организации Сороса и т.д. – всех не перечислишь.

В состав дискуссионной группы вошли:

Кейси Мишель (Casey Michel) – научный сотрудник Гудзоновского института (признан в РФ нежелательной организацией);

Эрика Марат (Erica Marat) – Университет национальной обороны (США);

Ботакоз Касымбекова (Botakoz Kassymbekova) – член общества Oxus, научный сотрудник Института истории и общественных наук Ливерпульского университета имени Джона Мурса;

Фатима Тлисова (или Fatima Tlis) – научный сотрудник Национального фонда за демократию (National Endowment for Democracy, NED – организация запрещена в РФ);

Ганна Гопко (Hanna Hopko) – председатель конференции «Демократия в действии».

Открывая виртуальный брифинг, показанный в прямом эфире на YouTube, Стив Коэн сказал, что русские «по сути дела колонизировали свою собственную страну». И объявил, что Россия «не строгая нация в том смысле, которую мы представляли себе в прошлом».

Модератором мероприятия выступил Бахти Нишанов, старший политический советник КБСЕ. Он отметил, что осуждение Западом российской спецоперации на Украине должно распространиться на оппозицию «внутренней империи России». И выразил надежду, что участники дискуссии выдвинут «идеи, которые действительно будут сдерживать Россию».

Самым активным оратором дискуссии был Кейси Мишель – неоконсерватор, который сделал карьеру, выступая за смену «режима в Москве» в ожесточенных спорах с оппонентами таких действий в правящих кругах США. Свой путь в политику Мишель начал с работы в Корпусе мира – федеральном агентстве правительства США (деятельность Корпуса мира с 2002 года прекращена в РФ, с начала 2010-х – в Казахстане и Туркменистане). Мишель трудился на российско-казахстанской границе, а позже стал активно выступать в дебатах о необходимости возобновления холодной войны Россией.

Как уже отмечалось, Мишель является научным сотрудником Гудзоновского института – правого аналитического центра в Вашингтоне, финансируемого американскими олигархами, крупными корпорациями и Пентагоном. Институт реализует «Инициативу по борьбе с клептократией». В мае нынешнего года Мишель опубликовал статью в американском журнале Atlantic под названием «Деколонизировать Россию». Эта статья скорее всего и стала отправной точкой для организации брифинга в американском Конгрессе.

«Россия продолжает осуществлять то, что во многих отношениях является традиционной европейской империей. Только вместо того, чтобы колонизировать страны и народы за морями, она колонизировала нации и народы на суше», – заявил Кейси Мишель, выступая на брифинге. Впрочем, ничего принципиально нового по сравнению с доктринами классической западной геополитики о морских и сухопутных империях этот тезис не содержит.

Кейси Мишель посетовал, что Соединенные Штаты не использовали распад Советского Союза в 1991 году, чтобы развалить заодно и Россию. Он также выразил неудовлетворение недостаточной поддержкой Западом сепаратистских движений в России. Впрочем, в заключение Мишель вдруг заявил, что состоявшаяся дискуссия не является пропагандой расчленения и раздела России, а мотивирована «подлинной оппозицией колониализму и империализму».

ЧЕТЫРЕ РАЗГНЕВАННЫЕ ДАМОЧКИ

Мнение Мишеля в своем выступлении разделила и Эрика Марат, профессор Колледжа международной безопасности при Университете национальной обороны Пентагона. Она прямо обвинила Россию в геноциде. При этом она осудила так называемых имперских коллаборационистов в России, выделив среди них чеченского лидера Рамзана Кадырова.

Эрика Марат также пожаловалась на то, что «глобальный Юг» (в более привычных терминах – «страны третьего мира») продолжает рассматривать Россию как антизападную и антиколониальную державу и «не признает чувство достоинства нерусских людей, и особенно граждан бывших советских республик».

Аналогичные тезисы содержались в выступлении другой участницы дискуссии – Ботакоз Касымбековой. Она, в частности, посетовала, что антиимпериалистический нарратив Советского Союза «был очень привлекательным, особенно на глобальном Юге». Она также попыталась опровергнуть «популярную во всем мире марксистскую идею о том, что капитализм порождает колониализм», а также «очень успешный нарратив Советского Союза о том, что колониализм – это проблема Запада».

Касымбекова заявила, что СССР был колониальной державой. При этом ее аргументы носили противоречивый характер, поскольку она сделала оговорку, что после большевистской революции бывшая российская царская империя «частично подверглась деколонизации».

Ботакоз Касымбекова использовала брифинг, чтобы призвать правительство США предоставить больше ресурсов сепаратистским движениям путем «поддержки гражданских инициатив и гражданского общества как внутри России, так и в граничащих с ней бывших советских республиках».

Еще одна участница дискуссии – Фатима Тлис, активистка черкесского сепаратистского движения, получившая стипендию от упомянутого Национального фонда за демократию, используемого ЦРУ для финансирования операций по смене режимов по всему миру.

Фатима Тлис активно сотрудничала с компанией «Голос Америки» (сайт организации заблокирован в РФ) и информационной службой «Свободная Европа/Радио Свобода». Тлис также работала с Фондом Джеймстауна – неоконсервативным аналитическим центром в Вашингтоне, тесно связанным с ЦРУ. На брифинге Тлис заявила, что ее историческая родина Черкесия якобы оккупирована Россией. Она также рассуждала о существующем в России «белом рабстве».

Один из гостей брифинга задал вопрос, как участники дискуссии могут обсуждать «деколонизацию» России, находясь в Соединенных Штатах и работая на федеральное правительство, которое занималось в свое время геноцидом коренных народов Америки. Тлис пренебрежительно парировала: «Что касается вашего вопроса, все, кто когда-либо имел дело с российской дезинформацией и пропагандой, сразу бы поняли, что это такое».

Касымбекова отреагировала аналогичным образом, заявив, что «это очень типичный способ обвинять Запад, а не смотреть внутрь».

Еще одной участницей брифинга стала Ганна Гопко, бывший член парламента Украины, где она работала в комитете по иностранным делам, важная фигура в организованном США перевороте 2014 года на Украине, известном как Евромайдан. Гопко заявила, что Вашингтон должен подумать, «как изменить не только режим, но и империалистическую природу российской государственности».

БОЛЬШОЕ ШОУ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Участники дискуссии завершили встречу осуждением военного вмешательства России в конфликт в Сирии, не упомянув при этом миллиарды долларов, которые Соединенные Штаты, их европейские союзники, монархии Персидского залива и Турция потратили на вооружение и обучение сектантских исламистских повстанцев, чтобы вести войну чужими руками в этой стране.

Они также не захотели признать, что воинские контингенты России вошли в Сирию по просьбе международно признанного правительства страны. Тлис назвала президента Сирии Башара Асада незаконным российским «активом». А защиту Москвой территориальной целостности Сирии от попыток Запада развалить государство объявила «формой агрессии».

В заключение еще раз вспомним слова отставного агента ЦРУ Баера, обращенные к жителям Балкан: «Они сделали из вас рабов. Теперь вам приходится импортировать товары из других стран, а поскольку у вас нет денег, вам приходится занимать их. Это суть современной истории Балкан».

Баер призвал балканские народы не ненавидеть друг друга и забыть прошлое, которое «было всего лишь частью одного большого шоу». К пожеланию бывшего шпиона должны внимательно прислушаться граждане всех стран, находящихся под прицелом «добрейшего и справедливейшего» Большого брата из-за океана.

Владимир Иванов

Обозреватель «Независимого военного обозрения»