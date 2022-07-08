ЦАГИ разработал государственные стандарты в области качества авиационных тренажеров

От точности воспроизведения авиационным тренажером режимов пилотирования зависят правильность и быстрота действий летчика в той или иной ситуации реального полета. Именно поэтому к симуляторам для наземной подготовки пилотов предъявляются высокие требования.

С целью комплексного подхода к методам оценки соответствия тренажерных устройств имитации полета вертолетов и самолетов специалисты Центрального аэрогидродинамического института имени профессора Н.Е. Жуковского (входит в НИЦ «Институт имени Н.Е. Жуковского») разработали проекты соответствующих государственных стандартов.

Ранее сотрудники Научно-исследовательского центра беспилотных авиационных систем (НИЦ БАС) ФАУ «ЦАГИ» принимали участие в формировании Федеральных авиационных правил (ФАП) в части, касающейся определения требований к авиатренажерам. Для этого использовался имеющийся опыт квалификационной оценки тренажерных устройств, гармонизации отечественных нормативов с международными, в частности, с документом 9625 ИКАО («Руководство по критериям квалификационной оценки пилотажных тренажеров»).

Следующим шагом стала разработка двух проектов ГОСТов, подробно описывающих методы определения соответствия тренажеров ФАП. Предложенная методика может быть также использована для формирования программы летных испытаний воздушных судов для получения исходной информации, необходимой для проведения квалификационной оценки тренажеров.

В частности, будущие нормативные документы включают такие разделы, как оценка работы двигателя, летно-технические и пилотажные характеристики, системы подвижности, визуализации, имитации акустических эффектов, системная интеграция и др. ГОСТы планируется зарегистрировать в 2023 году, они разрабатываются в соответствии с программой национальной стандартизации.

«Говоря простым языком, в процессе квалификационных испытаний мы сравниваем реальный полет самолета/вертолета и то, как его воспроизводит тренажер. Основное требование к подготовке на тренажерном устройстве — отработка навыков пилотирования летательным аппаратом, чтобы летчик мог правильно реагировать на любую штатную или нештатную полетную ситуацию. Именно поэтому так важно соблюдать порядок квалификационной оценки, позволяющий исключить возможность использования для тренировок тренажеров, не соответствующих требованиям и допускающих «привитие ложных навыков», — рассказал заместитель директора НИЦ БАС ФАУ «ЦАГИ» Дмитрий Аполлонов.

МОСКВА, Пресс-служба ЦАГИ