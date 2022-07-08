По словам начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, компания получала средства из инвестиционного фонда Хантера Байдена

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. США используют компанию Metabiota для непрозрачной финансовой деятельности в различных регионах мира. Об этом заявил в четверг начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

По его словам, в финансировании военно-биологической деятельности США на Украине огромную роль играли представители демократической партии. Ключевым подрядчиком Пентагона была Metabiota, получавшая денежные средства из инвестиционного фонда Хантера Байдена - сына действующего президента США Джо Байдена.

"Имеющиеся материалы свидетельствуют о том, что данная компания являлась лишь прикрытием для решения сомнительных с точки зрения международного права задач и используется политической элитой США для осуществления непрозрачной финансовой деятельности в различных регионах мира", - сказал Кириллов на брифинге по результатам анализа документов, касающихся военно-биологической деятельности Вашингтона на территории Украины.

По словам начальника войск РХБЗ, Metabiota принимала участие в ликвидации последствий эпидемии лихорадки Эбола в Западной Африке. При этом деятельность сотрудников компании вызвала вопросы со стороны Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) с точки зрения соблюдения ими требований биобезопасности. Так, сотрудники Metabiota нарушали регламент проведения манипуляций при обращении с заболевшими и скрывали факты привлечения к работам сотрудников Пентагона, которые использовали данную компанию как прикрытие. Основной же целью указанной деятельности являлось выделение высоковирулентных вариантов вируса от заболевших и погибших, а также вывоз штаммов в США.

В результате координатор ВОЗ по лихорадке Эбола Филипп Барбоза рекомендовал отозвать персонал компании, отметив, что крайне обеспокоен потенциальными рисками подобного сотрудничества для репутации Всемирной организации здравоохранения.

"Повышенный интерес подрядчика американского военного ведомства к вирусу Эбола неслучаен: заболевание является одним из наиболее патогенных для человека. В ходе вспышки, начавшейся в 2014 году, заболели 28 тысяч человек, из них погибли более 11 тысяч, летальность составила около 40%", - отметил Кириллов.