Отработка киберзащиты или всё-таки нападения: в США прошли ежегодные учения Cyber Yankee по «борьбе с цифровыми угрозами»

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Национальная гвардия США в сотрудничестве с рядом служб провела ежегодные учения Cyber Yankee, имевшие целью отработку навыков в отражении кибератак и устранении их последствий. Учения прошли в Коннектикуте.

По словам американских экспертов, число кибератак на стратегически важную инфраструктуру США растет. Так в прошлом году атаки вражеских программ поставили под угрозу деятельность ряда крупнейших американских компаний, включая JBS, крупнейшего в мире производителя мяса, и Colonial Pipeline, которая обеспечивает топливом половину потребителей Восточного побережья США. В марте прошлого года международный аэропорт Брэдли в Коннектикуте также подвергся кибератаке, целью которой было отключить его веб-сайт.

Сотрудник Национальной гвардии Коннектикута Джон Янг говорит, что учения Cyber Yankee способствуют приобретению кибер-операторами опыта в полевых условиях.

Вот уже восемь лет участники этих ежегодных учений набираются опыта борьбы с кибератаками. На прошлогодних учениях отрабатывались действия специалистов на случай взломов, которые, по сценарию, парализовали коммунальные службы Западного побережья и Северо-Восток страны. В 2020 году участники учений должны были защитить компьютерные файлы от кражи или несанкционированного использования.

Нацгвардия США становится чем-то вроде службы быстрого реагирования на крупные кибератаки, которой на государственном и местном уровнях поручено восстанавливать сети и бороться со злоумышленниками.

В этом году в Cyber Yankee был задействован также Корпус морской пехоты и береговая охрана.

В то же время эксперты говорят о том, что эти учения носят и наступательный характер. Американские силовые ведомства сами отрабатывают кибератаки на тех, кого называют своим противником. И главным противником США, если судить по заявлению американских чиновников, сегодня является Россия.