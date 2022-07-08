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Интерфакс-АВН

Спутник "Глонасс-К" принят на управление наземными средствами ВКС

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Макет российского космического аппарата серии "Глонасс-К"
Макет российского космического аппарата серии "Глонасс-К".
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Биятов

Москва. 7 июля. ИНТЕРФАКС - Наземные средства ВКС России приняли на управление навигационный космический аппарат "Глонасс-К", который был в четверг выведен на орбиту, сообщили журналистам в Минобороны РФ.

"Российский навигационный космический аппарат "Глонасс-К", запущенный в четверг, 7 июля с космодрома Плесецк боевым расчетом Космических войск ВКС, в расчетное время выведен на целевую орбиту и принят на управление наземными средствами Главного испытательного космического центра имени Г.С.Титова Космических войск ВКС", - отметили в военном ведомстве.

В Минобороны подчеркнули, что с космическим аппаратом "Глонасс-К" установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь. "Бортовые системы космического аппарата функционируют в штатном режиме", - добавили там.

Ракета-носитель "Союз-2.1б" стартовала с космодрома Плесецк в 12:18 МСК. Подготовка и старт прошли в штатном режиме.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Глонасс-К
Компании
ГИКЦ им. Титова
Минoбороны РФ
Проекты
Плесецк
Союз-2 РН
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