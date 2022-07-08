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ИноСМИ

ВСУ потеряли 80% живой силы и техники. Западное оружие не поможет

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Владимир Путин "никуда не уйдет"

Украинская армия в хоте конфликта потеряла до 80% живой силы и техники, заявил в интервью Sky News бывший советник министра обороны США полковник Дуглас Макгрегор. По его мнению, поставки западного оружия Киеву кардинально не повлияют на ход российской спецоперации.

Ведущий: Премьер-министр, как мы знаем, вернулся в Австралию после насыщенной поездки за границу, в ходе которой он посетил, в числе прочего, украинскую столицу, Киев. Он обещал выделить украинцам дополнительную помощь и военную технику на сумму 100 миллионов австралийских долларов.

К нам присоединяется полковник Дуглас Макгрегор, бывший советник министра обороны США. Полковник, благодарим вас, что нашли время выйти в эфир. Прежде, чем перейти к более широкой теме ситуации на Украине, поговорим об участии в ней Австралии. Сколь существенную помощь оказывает Австралия, поставляя Украине оружие: бушмастеры (бронетранспортер. – Прим. ИноСМИ), БТРы и тому подобное? Насколько это поможет на поле боя?

Дуглас Макгрегор: Я полагаю, нужно иметь ввиду то, что 80% тех сил, которыми украинская армия обладала до начала конфликта, на данный момент уничтожено. 80% живой силы потеряно убитыми и ранеными. И даже в лучшие времена постоянные профессиональные силы испытывали определенные сложности с быстрым освоением нового оружия. Того, которым невозможно нормально пользоваться без серьезной предварительной подготовки. Поэтому я бы сказал, что для украинской стороны особо значения оно не имеет. В Вашингтоне мне сообщили, что планируют поддерживать конфликт неопределенно долго, пока либо русские не проиграют, либо у нас не закончатся деньги. Уж не знаю, чем все закончится, но в краткосрочной перспективе поставляемое сегодня оружие значимой роли не сыграет, на мой взгляд.

– То есть с точки зрения потенциального изменения хода конфликта вы рекомендуете минимальное вмешательство?

– Да, если обратить внимание на те огромные потери, что несут украинцы. При подобных обстоятельствах кому угодно придется несладко. Они ведь уже мобилизовали резервистов, а теперь натягивают военную форму вообще на всех без разбору, несмотря на отсутствие у людей опыта и подготовки. Ничего хорошего из этого не выйдет. Русские тем временем вывели из зоны боевых действий бóльшую часть регулярных соединений, процентов 70-80. Им дают возможность отдохнуть и доукомплектоваться, так что воюют в основном сепаратисты из восточной Украины, чеченцы и наемники, при поддержке российской артиллерии. Русские не испытывают особых нагрузок и нехватки людей.

– Что могут сделать страны вроде Австралии вместо поставок вооружения и техники? Какие у нас альтернативы?

– Нужно понимать, что чем дольше все это продолжается, тем больше людей погибнет понапрасну и тем сильнее пострадает Украина. По факту она уже стала государством-неудачником и рискует оказаться стерта с лица земли. Поэтому лично я выступаю за прекращение огня, и Австралии необходимо на этом настаивать. В Вашингтоне никто на подобное не настроен, зато в Берлине и Париже, а также в Лондоне, где уже ходят разговоры о втором вотуме недоверия Борису Джонсону, растет поддержка именно этого сценария ˗ сценария, который предусматривает окончание боевых действий и некоторое соглашение. Мы ведь не можем позволить себе подпитывать этот конфликт до тех пор, пока не останется ни единого украинца.

– Как по-вашему, согласится ли Владимир Путин на нечто подобное? Все ведь знают, что ему нужно все и сразу.

– Владимир Путин никогда не интересовался всей украинской территорией. Районы, которые он сейчас контролирует, действительно являются традиционно русскоговорящими и некогда входили в состав России. Именно там было сконцентрировано больше всего украинских солдат. Его главной озабоченностью было возможное нападение этих сил на Россию и намерение Запада разместить там баллистические ракеты, создав тем самым угрозу его ядерному потенциалу. Но суть не в этом, а в том, что Путин никуда не уйдет. Если хотите достичь какого-то территориального соглашения, я бы однозначно рекомендовал перемирие. Чем дольше все это продолжается, тем выше вероятность более масштабной региональной войны.

– Если никто не пойдет на уступки в сложившейся на данный момент ситуации, как долго все это продлится? Ведь, как мы все знаем, энергетические последствия конфликта ощутил на себе ни много ни мало весь мир.

– На данный момент все преимущества у русских. Бóльшая часть санкций, которые мы попытались на них наложить, прилетели бумерангом против нас самих. Русские от них не пострадали и имеют возможность продавать энергоносители, полезные ископаемые и ресурсы, зерно, продукты – все, что угодно – Китаю, Индии, Японии и другим желающим. Кто действительно серьезно пострадал от наших санкций, так это наши европейские союзники и сами Соединенные Штаты.

– Тем временем Швеция и Финляндия вот-вот присоединятся к НАТО. Как сильно это задевает Путина?

– Думаю, по большому счету ему все равно. Он никогда не ощущал серьезной угрозы со стороны Швеции или Финляндии. Да и нет никаких доказательств заинтересованности одной из них в войне против России. Так что планов на них у Путина нет, это просто бессмысленно. Как недавно заявил посол Швеции в Вашингтоне, страна тратит на оборону 4% ВВП, а вступление в НАТО позволит сократить эти расходы до 2%. НАТО – не такой уж и великий альянс, и уничтожение России среди его целей уж точно не числится.

– Хорошее замечание. С нами был полковник Дуглас Макгрегор. Всегда интересно узнать ваше мнение. Спасибо, что нашли для нас время этим утром. Скоро свяжемся снова.

– Не за что.

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Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
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