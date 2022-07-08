Украина потеряла верного сторонника на Западе

У Украины есть веские причины бояться отставки Бориса Джонсона

У Киева есть веские причины бояться отставки Джонсона, пишет The Telegraph. В вопросе Украины он показал себя настоящим "деятелем", а его преемник может оказаться не готов пойти ради неё на всё, считает автор статьи.

Кон Кафлин

Кризис, который поглотил Бориса Джонсона, угрожает положить конец его политической карьере, однако он также нанес серьезный ущерб позициям Великобритании на глобальной арене в тот момент, когда она меньше всего может себе это позволить. Вы можете что угодно думать о весьма сомнительном подходе Джонсона к урегулированию различных скандалов на Даунинг-Стрит, но в ключевом злободневном вопросе международной политики, коим является военный конфликт на Украине, премьер-министр продемонстрировал столь необходимую ясность видения и целей.

Трагедия нынешнего положения Джонсона заключается в том, что, если бы не его очевидная неспособность придерживаться точных фактов, его могли бы чествовать как прозорливого государственного деятеля. На состоявшихся недавно саммитах "Большой семерки" и НАТО именно он постарался сделать так, чтобы мировые лидеры продемонстрировали единство в их поддержке Украины, и пообещал предоставить Киеву столь необходимую военную помощь – при этом призвав наших союзников сделать то же самое.

Прибытие на Украину первой партии реактивных систем залпового огня M142 "HIMARS", обещанных Соединенными Штатами, влияет на обстановку на поле боя. <…> Комплексы HIMARS обладают более высокой точностью и радиусом в сравнении со всеми остальными орудиями, имеющимися в распоряжении украинцев и русских. Киев уверен, что поставки современного оружия такого калибра помогут ему переломить ход конфликта в свою пользу.

Президент Украины Владимир Зеленский постарался продемонстрировать благодарность Джонсону, назвав того "отличным парнем", который "войдет в историю" за помощь Украине в трудную минуту. Более того, позиции Джонсона по международным вопросам еще больше укрепились на фоне вялых действий других ключевых союзников.

Вряд ли президенту Франции Эммануэлю Макрону удастся восстановить свою репутацию после его подхалимских заискиваний перед Владимиром Путиным, а канцлер Германии Олаф Шольц до сих пор не хочет признать, что всю ответственность за украинский конфликт несет Москва. Между тем стремлению Вашингтона выполнять традиционную роль лидера западного альянса постоянно вредят самые разные оплошности президента Джо Байдена, такие как, к примеру, его неспособность отличить Швецию от Швейцарии.

Тем временем Джонсон продемонстрировал готовность пойти на риск. В самом начале конфликта, когда Германия отказалась признавать всю серьезность украинского кризиса, закрыв свое воздушное пространство для военных перевозок, Джонсон встал в авангарде усилий по оказанию поддержки украинским вооруженным силам. Мы не знаем, был бы сейчас жив Зеленский, если бы не тысячи единиц противотанкового оружия NLAW, которые Великобритания отправила Украине. <…>

Та моральная поддержка, которую Джонсон получал от министра обороны Бена Уоллеса (Ben Wallace) и главы британского МИД Лиз Трасс (Liz Truss), указывает, что даже в отсутствие нынешнего премьер-министра Лондон продолжит играть заметную роль в украинском кризисе. Однако преемник Джонсона может не продемонстрировать такой склонности к риску и готовности делать все возможное ради Киева.

Тем не менее, нет никаких сомнений в том, что любой консервативный лидер справится со своими задачами лучше, чем та горстка кандидатов от оппозиции, которые сейчас борются за власть на Даунинг-Стрит. Сэр Кир Стармер (Keir Starmer) отчаянно пытается доказать свою приверженность НАТО, но этого нельзя сказать о других влиятельных фракциях внутри лейбористского движения, поскольку многие из них утверждают, что именно Альянс, а не Россия, в конечном счете несет ответственность за разжигание конфликта на Украине.

Решительно антинатовский настрой крайне левых членов парламента от Лейбористской партии заставил сэра Кира вмешаться в конфликт после того, как бывший министр внутренних дел Дайан Эбботт (Diane Abbott) и бывший канцлер Джон Макдоннелл (John McDonnell), раньше предпочитавшие держаться в тени, поставили свои подписи под письмом квази-марксисткой коалиции "Stop the War", критиковавшей вмешательство НАТО. Они отозвали свои подписи только после того, как сэр Кир пригрозил фактически исключить их из партии.

Бывший лидер лейбористов Джереми Корбин тоже поставил свою подпись под этим письмом. Его пророссийским симпатиям есть множество документальных подтверждений: он стал единственным политиком, раскритиковавшим жесткий ответ британского правительства на отравление бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля в английском Солсбери в 2018 году.

Шотландская национальная партия – она вполне могла бы поддержать будущую администрацию во главе с лейбористами – является еще одной влиятельной оппозиционной силой, которая пока не хочет видеть ничего дурного в действиях деспотичного режима Путина. Журналистская карьера ее бывшего лидера Алекса Сэлмонда (Alex Salmond) в качестве автора материалов для агентства Russia Today завершилась только тогда, когда Путин начал свое наступление на Украину. Между тем коллеги Николы Стерджен (Nicola Sturgeon) из Шотландской национальной партии уже жалуются на тот уровень поддержки, которую Украина получает от британского правительства.

Возможно, у Джонсона есть свои недостатки, но по крайней мере в украинском вопросе он продемонстрировал качества настоящего государственного деятеля.