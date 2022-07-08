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РИА Новости

Минобороны РФ: США вывезли с Украины национальную коллекцию микроорганизмов

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Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-майор Игорь Кириллов на брифинге министерства обороны РФ по биологическому оружию
Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-майор Игорь Кириллов на брифинге министерства обороны РФ по биологическому оружию.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Куденко

МОСКВА, 7 июля/ Радио Sputnik. В ходе спецоперации на Украине был получен итоговый доклад о деятельности агентства США по сокращению военной угрозы (DTRA, является структурным подразделением Пентагона) на Украине. Об этом заявил начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

"В ходе специальной военной операции стал доступен итоговый доклад о деятельности DTRA за период с 2005 по 2016 год. Документ содержит сведения об оценке эффективности систем здравоохранения, ветеринарии и биобезопасности, подготовленные группой американских экспертов в 2016 году", – цитирует РИА Новости Кириллова.

Военный отметил, что доклад является концептуальным документом для дальнейшего планирования военно-биологической деятельности Пентагона на Украине и содержит выводы по реализации основных направлений программы. В своем выступлении он привел несколько тезисов, содержащихся в полученных российской стороной документах.

О вывозе микроорганизмов

Кириллов заявил, что США вывезли с Украины национальную коллекцию микроорганизмов.

"Деятельность Управления по снижению угрозы минобороны США оценивается положительно: организации удалось вывезти в Соединенные Штаты национальную коллекцию микроорганизмов, организовать работы по оценке биологической обстановки и реализовать проекты по изучению особо опасных и экономически значимых инфекций, способных вызвать ухудшение (изменение) эпидситуации", – сказал он.

О системе охраны опасных патогенов на Украине

Из полученных документов также следует, что на Украине отсутствовала система охраны опасных патогенов.

"Несмотря на более чем десятилетний период сотрудничества в сфере якобы "…снижения биологических угроз…", эксперты отмечают: "…В стране нет законодательства в отношении контроля особо опасных патогенов, имеются существенные недочеты в биобезопасности… Текущее состояние ресурсов делает невозможным эффективное реагирование лабораторий на экстренные ситуации в системе общественного здравоохранения…", – сказал Кириллов, цитируя доклад DTRA.

О наращивании США военно-биологического потенциала

Генерал-лейтенант также сообщил, что США продолжают политику по наращиванию военно-биологического потенциала в обход международных договоренностей.

"Сравнительный анализ деятельности США в период Корейской войны и в настоящее время на территории Украины свидетельствует о неизменности американской политики по наращиванию собственного военно-биологического потенциала в обход международных договоренностей", – сказал Кириллов.

По его словам, исходя из полученных материалов, можно сделать вывод о том, что американское командование использует результаты исследований, полученные в рамках японской военно-биологической программы.

"Перед вами протокол закрытого совещания представителей ЦРУ, госдепартамента и Пентагона от 7 июля 1953 года. Документ наглядно показывает, что американцы в стратегии своей защиты от обвинений делают основной упор на технологии манипулирования общественным мнением и агрессивном контрнаступлении. В протоколе отмечено, что официальные лица не желают фактического расследования химических и биологических инцидентов из-за опасений огласки мероприятий, проводимых Восьмой армией США", – заявил начальник войск РХБЗ.

О расходах США на биологические исследования

Расходы США на военно-биологическую деятельность в интересах Пентагона на Украине с 2005 года превысили 250 миллионов долларов, отметил генерал-лейтенант.

"В докладе обосновывается целесообразность продолжения работ в интересах Пентагона, расходы на которые с 2005 года превысили 250 миллионов долларов", – сказал Кириллов.

Ранее радио Sputnik сообщило, что в Минобороны РФ связали рост заболеваемости в Донбассе с биолабораториями.

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