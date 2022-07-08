Командир расчета "Тор-М1" раскрыл хитрости противника на Украине

Зенитно-ракетные комплексы круглосуточно обеспечивают противовоздушную оборону войсковых подразделений. Они безошибочно определяют любую угрозу, даже если противник действует при максимально возможной маскировке. О хитростях, к которым прибегают боевики нацбатальонов на Украине, рассказал командир расчета ЗРК "Тор-М1".

Российские комплексы в своем диапазоне высот и дальности могут поражать практически все типы летательных аппаратов. Как только на расстоянии нескольких десятков километров обнаруживается потенциальная цель, она берется под сопровождение, а затем уничтожается. Запущенная комплексом "Тор-М1" ракета преодолевает дистанцию до цели за считанные секунды. Ликвидация самолета, вертолета или беспилотного летательного аппарата подтверждается камерами объективного контроля.

- Работа боевой машины заключается в прикрытии тактических подразделений как на месте, так и в движении. Обнаружение целей происходит в движении, а их уничтожение осуществляется с места. За время выполнения задач в ходе СВО поразили более 70 целей - цитирует слова начальник расчета ЗРК "Тор-М1" Анатолия "Красная Звезда".

По словам военнослужащего, удары наносятся одной или двумя ракетами - в зависимости от того, несет ли цель бомбовую нагрузку или проводит разведку.

Противник, как правило, запускает БПЛА для корректировки огня. Зенитчики не дают этого делать, сохраняя тем самым жизни бойцам пехотных подразделений. Пытаясь скрыть дроны, неонацисты запускают их под прикрытием воздушных шаров.

- Мы их раскрыли. Воздушный шар идет по направлению ветра с определенной скоростью. БПЛА все равно меняет траекторию, скорость, высоту. Визуально наблюдаем их в телевизионно-оптический дисплей. Стали ближе подпускать и убедились, что они под прикрытием воздушных шаров запускаются БПЛА, - рассказал в свою очередь командир тактической группы зенитного ракетного дивизиона Андрей.

Тимур Алимов