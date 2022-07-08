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Российская газета

Провальные итальянские колесные "Кентавры" не спасут ВСУ

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Бронемашина типа B1 Centauro (8х8)
Бронемашина типа B1 Centauro (8х8).
Источник изображения: Axel XCIV / wikipedia.org

Бронемашины типа B1 Centauro (8х8) итальянского производства, возможно, будут отправлены украинским вооруженным формированиям. Информация об этом появлялась в различных источниках.

Такие колесные танки были приняты на вооружение более тридцати лет назад, их производство закончилось еще в 2006 году.

Они вооружены 105-мм нарезными пушками, способными использовать стандартные для НАТО боеприпасы различных типов. Боекомплект - 40 снарядов. Имеются два (спаренный и зенитный) 7,62-мм пулемета MG 42/59. Несмотря на то, что система управления огнем считается достаточно продвинутой, орудие применяется, как правило, во время коротких остановок.

Бронирование - сравнительно легкое, например, в лобовых частях и бортах выдерживается попадание лишь 12,7-мм пуль. Поэтому встреча со снарядами 30-мм российских орудий, устанавливаемых на бронетранспортеры, боевые машины пехоты и десанта, будут иметь печальные последствия.

Мощность двигателя - 520 л.с. Максимальная скорость по шоссе - 105 км/ч. Запас хода - 800 км. Боевая масса - 25000 кг. Экипаж - 4 человека.

Эти броневики хорошо известны в России. Ранее они и модификация со 120-мм пушкой проходили у нас испытания, в ходе которых возникали многочисленные проблемы с надежностью и проходимостью.

В настоящее время данная версия "колесных танков" уже считается устаревшей - сухопутные войска Италии сейчас получают гораздо более совершенные Centauro II. Как раз списанные образцы, по всей видимости, и решено отправлять ВСУ, это выходит даже дешевле, чем утилизировать их на месте.

Алексей Брусилов

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Страны
Италия
Россия
Проекты
NATO
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