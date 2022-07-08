Пуски ракет "Калибр" и "Оникс" с АПЛ "Новосибирск" планируются в конце июля

Во второй половине августа должен начаться переход субмарины к месту постоянного базирования, отметил источник ТАСС

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Атомная подводная лодка (АПЛ) Тихоокеанского флота (ТОФ) "Новосибирск" проекта 885М ("Ясень-М") в конце июля по существующим планам произведет учебно-боевые пуски крылатых ракет, а затем субмарина отправится к месту постоянного базирования. Об этом ТАСС рассказал источник в судостроительной отрасли.

"АПЛ "Новосибирск" в настоящее время решает учебно-боевые задачи в Баренцевом и Белом морях. В третьей декаде июля с нее запланированы учебно-боевые пуски крылатых ракет "Калибр-ПЛ" и "Оникс", - сообщил он.

По его словам, во второй половине августа должен начаться переход субмарины к месту постоянного базирования, который будет проходить по трассе Северного морского пути, частично - подо льдами. "Обычно такие переходы выполняются в сопровождении отряда кораблей и судов Северного флота, которые доводят подлодку до зоны ответственности ТОФ", - сказал собеседник агентства.

Он также подчеркнул, что АПЛ "Новосибирск" станет первой субмариной проекта "Ясень-М" в боевом составе ТОФ. До этого времени на Тихоокеанском флоте атомных подлодок этой серии никогда не было.

ТАСС не располагает официальным подтверждением этой информации.

Ранее предполагалось, что АПЛ "Новосибирск" производства "Севмаш" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) до или после передачи флоту выполнит как минимум четыре пуска ракет "Оникс" и "Калибр-ПЛ", в том числе один залповый с использованием ракет обоих типов, как по береговым целям, так и по надводным, причем с надводного и подводного положения.

О подлодке

АПЛ "Новосибирск" - первая серийная субмарина проекта 885М "Ясень-М". Была спущена на воду 25 декабря 2019 года. Первый выход в море на заводские ходовые испытания состоялся 1 июля 2021 года. В декабре того же года подлодка была передана флоту. Основное ударное оружие кораблей этого проекта - крылатые ракеты "Калибр-ПЛ" и "Оникс". В перспективе они получат гиперзвуковые "Цирконы". Головная подлодка проекта "Ясень-М" "Казань" была передана Северному флоту 7 мая 2021 года. 30 июля 2021 года на предприятии "Севмаш" в Северодвинске состоялся спуск на воду подлодки этого же проекта "Красноярск".