Источник: руководство оборонных предприятий поддерживает изменения в закон о ветеранах

По словам источника, руководство УВЗ убеждено, что выполняющим задачи по обслуживанию, ремонту и восстановлению боевой техники специалистам должен быть присвоен статус "ветеран боевых действий"

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Специалисты оборонно-промышленного комплекса (ОПК) России, в частности, концерн "Уралвагонзавод" (УВЗ), активно участвуют в ремонтно-восстановительных работах военной техники в ходе военной спецоперации на Украине и заслуживают статуса "ветерана боевых действий". Руководство бронетанкового концерна было одним из инициаторов изменений, вносимых в закон о ветеранах, сообщил ТАСС источник, близкий к руководству УВЗ.

"Специалисты "Уралвагонзавода" и других предприятий ОПК самоотверженно, рискуя жизнью и здоровьем наравне с военнослужащими ремонтно-восстановительных батальонов, выполняют задачи в приграничных районах, в том числе на территории Донецкой и Луганской народных республик. Работы ведутся в круглосуточном режиме в любую погоду. При этом неизменно с высочайшим качеством и точно в срок", - отметил он.

По словам собеседника агентства, руководство УВЗ убеждено, что всем специалистам, выполняющим задачи по обслуживанию, ремонту и восстановлению боевой техники должен быть присвоен статус "ветеран боевых действий".

5 июля Госдума на пленарном заседании приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект о наделении гражданских лиц, привлеченных к выполнению задач в ходе специальной военной операции на Украине, статусом "ветеранов боевых действий". Законопроект был внесен 16 июня и касается гражданского персонала Вооруженных сил РФ, ремонтных бригад, врачей и других специалистов. Признание гражданских участников спецоперации ветеранами позволит дать этим людям дополнительную социальную защиту.

Сегодня гражданские могут получить такой статус только при условии, что в период выполнения ими задач они получат ранения либо будут отмечены государственными наградами. После принятия изменений в закон о ветеранах гражданские лица смогут получить меры социальной поддержки - налоговые и другие льготы.

АО "Концерн "Уралвагонзавод" (входит в госкорпорацию "Ростех") - один из мировых лидеров в сегменте бронетехники и артиллерии, единственный разработчик и производитель бронетанкового вооружения и техники в России, лидер на российском рынке железнодорожной техники. В периметр концерна входит более 40 предприятий, конструкторских бюро, научно-исследовательских институтов в России и за ее пределами. Это известные в России и мире разработчики и производители подвижного состава, коммунальной и дорожно-строительной техники, танков и другой техники.