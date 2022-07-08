Российские вертолеты "уничтожили" подлодку на учении в Балтийском море

Москва. 7 июля. ИНТЕРФАКС - Противолодочные вертолеты Ка-27 провели в Балтийском море учение по поиску, слежению и уничтожению подводной лодки условного противника, сообщили в пресс-службе Балтийского флота (БФ) в четверг.

"Во время выполнения летных смен вертолетчики отработали тактические приемы поиска и классификации подводных лодок, слежения за ними с применением радиолокационных и гидроакустических средств. После завершения выполнения задач по слежению за целью экипажи вертолетов Ка-27 отработали тактическое применение комплексов противолодочного вооружения", - сообщили в пресс-службе.

По данным флота, в полетах было задействовано более 10 вертолетов модификаций Ка-27 и Ка-27М.

"Полеты и практическое бомбометание выполнялись по установленному маршруту над акваторией морского полигона Балтийского флота", - отметили в пресс-службе.

В БФ также сообщили, что накануне экипажи вертолетов Ми-24 и Ми-8 нанесли ракетный удар по мишеням на авиационном полигоне в Калининградской области.