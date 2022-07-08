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Продолжается разработка перспективного тяжёлого транспортного самолёта "Слон"

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Как сообщил деловой авиационный портал ATO.ru , ученые Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ) работают над совершенствованием аэродинамической компоновки нового тяжелого российского транспортного самолета "Слон". Проект направлен на исследование технологий перспективного транспортного самолета для замены тяжелого дальнего фрейтера Ан-124 "Руслан". Этот летательный аппарат будет предназначен для перевозки тяжелых и крупногабаритных грузов на дальность порядка 7 тыс. км со скоростью 850 км/ч. Потребная длина взлетно-посадочной полосы 3 км. Максимальная коммерческая нагрузка 180 т (для сравнения: у Ан-124 - 120 т). "Слон" проектируется под российские перспективные двухконтурные турбореактивные двигатели ПД-35.

Аэродинамическая модель перспективного тяжёлого транспортного самолёта "Слон", разрабатываемого ФАУ "Центральный аэрогидродинамический институт" (ЦАГИ) (с) www.ato.ru

Работы выполняются по государственному контракту с Министерством промышленности и торговли Российской Федерации в рамках НИР "Технологии-транспорт - 2".

Ранее по этому проекту прошло два цикла исследований, направленных на изучение аэродинамики летательного аппарата на разных скоростях полета, с проведением визуализации обтекания модели для выявления зон возможной оптимизации.

По результатам испытаний ученые института модифицировали компоновку "Слона". Новыми элементами в ней стали фюзеляж увеличенного сечения с целью перевозки крупногабаритных грузов, уменьшенный обтекатель стыка крыла с фюзеляжем, пилоны улучшенной профилировки с мотогондолами, соответствующими двигателю типа ПД-35, и несколько вариантов законцовок крыла.

До конца текущего года модель летательного аппарата с новыми элементами исследуют в аэродинамической трубе переменной плотности Т-106. Ученые изучат ее основные характеристики на крейсерских режимах, а также подтвердят расчетную эффективность модификаций.

"Самолет "Слон" оптимизирован прежде всего для гражданского применения. Благодаря увеличенному фюзеляжу мы сможем предложить заказчикам перевозку больших объемов грузов на расчетную дальность полета, а крыло с модифицированными законцовками обеспечит высокое аэродинамическое качество", - рассказал научный сотрудник Центра комплексной интеграции технологий ФАУ "ЦАГИ" Александр Крутов.

Со стороны bmpd напомним, что концепт перспективного тяжелого транспортного самолета (ТТС) "Слон" для замены самолетов Ан-124 "Руслан" был впервые представлен ЦАГИ на Московском авиационно-космическом салоне МАКС-2017.

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Страны
Россия
Продукция
Ан-124
ПД-35
Компании
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