Министр обороны Германии Ламбрехт заявила о невозможности поставить Украине БТР "Фукс"

ЦАМТО, 7 июля. Министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт заявила, что Германия не может поставить Украине БТР "Фукс" (Fuchs) из-за необходимости поддерживать обороноспособность бундесвера, передает "РИА Новости".

Ранее о необходимости таких поставок заявила оппозиционная фракция Христианско-демократического и Христианско-социального союзов, напоминает агентство.

"Мы поддерживаем Украину всем, что возможно. Но мы должны гарантировать обороноспособность Германии", – заявила К.Ламбрехт агентству DPA.

По ее словам, в этой оценке она следует совету генерального инспектора бундесвера Эберхарда Цорна. "Поэтому безответственно именно в такое время обирать бундесвер и невежественно не следовать военному совету генерального инспектора", – добавила министр.