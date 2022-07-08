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ЦАМТО

Министр обороны Германии Ламбрехт заявила о невозможности поставить Украине БТР "Фукс"

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Бронетранспортер Fuchs с системой ADS
Бронетранспортер Fuchs с системой ADS.
Источник изображения: Rheinmetall

ЦАМТО, 7 июля. Министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт заявила, что Германия не может поставить Украине БТР "Фукс" (Fuchs) из-за необходимости поддерживать обороноспособность бундесвера, передает "РИА Новости".

Ранее о необходимости таких поставок заявила оппозиционная фракция Христианско-демократического и Христианско-социального союзов, напоминает агентство.

"Мы поддерживаем Украину всем, что возможно. Но мы должны гарантировать обороноспособность Германии", – заявила К.Ламбрехт агентству DPA.

По ее словам, в этой оценке она следует совету генерального инспектора бундесвера Эберхарда Цорна. "Поэтому безответственно именно в такое время обирать бундесвер и невежественно не следовать военному совету генерального инспектора", – добавила министр.

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Страны
Германия
Украина
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