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ЦАМТО

Hanwha Defense поставит Индонезии бронеавтомобили "Барракуда"

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Шасси UNIMOG с колесной формулой 4х4 компании Mercedes
Шасси UNIMOG с колесной формулой 4х4 компании Mercedes.
Источник изображения: armiya.az

ЦАМТО, 7 июля. Южнокорейская компания Hanwha подписала контракт с национальной полицией Индонезии на поставку 25 бронированных машин "Барракуда" с колесной формулой 4х4.

Как сообщает агентство Yonhap, соглашение было подписано 15 июня по итогам международного тендера на поставку многоцелевых бронированных машин. Стоимость контракта не раскрывается. Поставки должны быть завершены к 2024 году.

В соответствии с условиями соглашения, производить и поставлять машины будет Hanwha Defense, дочерняя компания Hanwha. Это второй экспортный контракт на поставку "Барракуда" в Индонезию с 2004 года, когда индонезийской полиции были проданы первые 20 бронемашин.

Как сообщал ЦАМТО, южнокорейский легкий бронеавтомобиль "Барракуда" с колесной формулой 4х4 разработан компанией Doosan Infracore (позднее продана Hanwha Defense). Бронеавтомобиль "Барракуда" предназначен для ведения разведки, применения в операциях по обеспечению внутренней безопасности, патрулирования границ и внешне идентичен разработанной немецкой Rheinmetall MAN Military Vehicles (RMMV) бронемашине TM-170, которая производилась в Германии, но больше не рекламируется.

Машина применялась южнокорейским контингентом в составе Временных сил ООН в Ливане (UNIFIL), а также полицией Индонезии и Вьетнама.

Бронеавтомобиль "Барракуда" собран на базе шасси UNIMOG U-5000 концерна Mercedes-Benz, на которое установлен цельносварной стальной бронированный корпус, обеспечивающий защиту от огня из стрелкового оружия и осколков снарядов. Для защиты от РПГ машина может оснащаться реечной броней. Экипаж бронемашины состоит из двух человек (командира и водителя), в десантном отделении могут разместиться до 13 человек десанта. Стандартное вооружение – 7,62-мм пулемет, установленный на защищенной вращающейся турели.

В базовой комплектации машина имеет вес 12,5 т, развивает максимальную скорость на шоссе до 100 км/ч, запас хода – 1160 км. Бронеавтомобиль может выпускаться в комплектации командирской машины, легкого бронетранспортера и санитарной машины.

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  • В новости упоминаются
Страны
Вьетнам
Германия
Индонезия
Ливан
Южная Корея
Компании
Daimler AG
MAN
Rheinmetall
RMMV
ООН
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