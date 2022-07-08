США вывезли национальную коллекцию микроорганизмов из Украины

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. США вывезли из Украины национальную коллекцию микроорганизмов, заявил в четверг начальник Войск радиационной химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

Ранее генерал заявил, что в ходе спецоперации ВС РФ был получен доклад о деятельности агентства США по сокращению военной угрозы (DTRA, является структурным подразделением Пентагона) на Украине (2005-2016 годы).

"Деятельность Управления по снижению угрозы минобороны США оценивается положительно: организации удалось вывезти в Соединенные Штаты национальную коллекцию микроорганизмов, организовать работы по оценке биологической обстановки и реализовать проекты по изучению особо опасных и экономически значимых инфекций, способных вызвать ухудшение (изменение) эпидситуации", - сказал он.