Германия занималась на Украине штаммами конго-крымской лихорадки

МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Бундесвер на Украине особое внимание уделял летальным случаям Конго-крымской лихорадки, чтобы выделить у умерших максимально патогенные штаммы, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов на брифинге.

По словам Кириллова, Украина и другие государства постсоветского пространства стали полигоном для испытаний биологического оружия не только для США, но и их союзников по блоку НАТО, прежде всего – Германии. И целый ряд проектов был реализован в интересах центральной медико-санитарной службы вооруженных сил ФРГ.

"Заинтересованность бундесвера в Конго-крымской лихорадке связана с тем, что летальность заболевания может достигать 30%, а вспышки создают необходимость проведения длительных и затратных мероприятий по лечению, профилактике и специальной обработке. Приведу цитату из указаний специалистам бундесвера: "…особое внимание уделять летальным случаям заражения Конго-крымской лихорадкой, так как это позволит выделить от умерших штаммы вируса, обладающие максимальной патогенностью и вирулентностью для человека", - сообщил генерал.

Он добавил, что немецкие военные биологи проводили на Украине масштабный скрининг восприимчивости местного населения к Конго-крымской лихорадке с обобщением демографических, эпидемиологических и клинических данных. Подобный подход позволяет выявлять новые региональные генотипы вируса и проводить отбор штаммов, вызывающих скрытые клинические формы.

По его данным, изучение природных очагов Конго-крымской лихорадки осуществлялось под видом совершенствования украинской системы эпидемиологического надзора, в работах принимали участие институт ветеринарной медицины в Киеве и противочумный институт имени Мечникова в Одессе.