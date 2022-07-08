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ЦАМТО

Подтверждена поставка первой пары истребителей Су-30СМЭ ВВС Мьянмы

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Модель истребителя Су-30СМЭ на авиационном салоне Singapore Airshow 2016
Модель истребителя Су-30СМЭ на авиационном салоне Singapore Airshow 2016.
Источник изображения: © Любовь Милованова/ТАСС

ЦАМТО, 7 июля. Военно-воздушные силы Мьянмы получили из России первые два из шести заказанных новых многофункциональных истребителя Су-30СМЭ.

Как сообщает The Irrawaddy со ссылкой на несколько информированных источников, ранее служивших в ВВС Мьянмы, самолеты были переданы в марте. Москва также на срок гарантийного периода направила в страну несколько инструкторов и техников.

По словам источника The Irrawaddy, одна группа россиян сейчас находится на авиабазе в Нейпьидо, вторая – в Мандалае. Он подтвердил, что два новых Су-30СМЭ размещены на авиабазе в Нейпьидо, откуда самолеты могут прикрывать территорию всей страны.

Напомним, что договоренность о поставке шести истребителей Су-30СМЭ была достигнута в ходе визита министра обороны России генерала армии Сергея Шойгу в Мьянму 20-21 января 2018 года. Позднее источник газеты "Коммерсантъ" сообщил, что стоимость контракта оценивается в 400 млн. долл.

Об уже подписанном и реализующемся контракте с Мьянмой на поставку шести Су-30СМЭ на выставке в Чжухае 6 ноября 2018 года заявил руководитель делегации "Ростех" Виктор Кладов.

Он также добавил, что Россия приступила к реализации опциона на поставку в Мьянму еще шести учебно-боевых самолетов Як-130 (ранее Россия поставила в рамках контракта 10 учебно-боевых самолетов Як-130).

Командующий Военно-воздушных сил Мьянмы генерал-майор Мин Аунг Хлайн 22 апреля 2019 года посетил Иркутский авиационный завод ПАО "Корпорация "Иркут", где ему был представлен первый заказанный Су-30СМЭ.

Самолет планировалось передать ВВС Мьянмы в течение года, однако реализация проекта затянулась, по всей видимости, на фоне политического кризиса и госпереворота в Мьянме.

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