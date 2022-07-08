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Интерфакс-АВН

"Уралвагонзавод" сообщил о поставке Минобороны РФ партии бронированных ремонтно-эвакуационных машин

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BREM-1M
БРЭМ-1М. Источник: sdelanounas.ru.

Москва. 7 июля. ИНТЕРФАКС - Российской армии отправлена партия бронированных ремонтно-эвакуационных машин БРЭМ-1М, сообщил концерн "Уралвагонзавод" (УВЗ, входит в "Ростех").

"Уралвагонзавод в рамках выполнения Гособоронзаказа отправил в адрес министерства обороны РФ партию бронированных ремонтно-эвакуационных машин БРЭМ-1М", - говорится в сообщении концерна.

БРЭМ-1М предназначена для эвакуации аварийных танков, в том числе из зоны действия огня противника, и оказания помощи экипажам при ремонте и техническом обслуживании бронетехники в полевых условиях.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
БРЭМ-1
Компании
Минoбороны РФ
Уралвагонзавод
Проекты
Гособоронзаказ
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