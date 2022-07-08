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Интерфакс-АВН

Дальние перехватчики ЦВО провели тренировку с учебными пусками ракет на юге России

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МиГ-31
МиГ-31.
Источник изображения: Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации

Екатеринбург. 7 июля. ИНТЕРФАКС - Летчики истребителей-перехватчиков Миг-31 дальнего радиуса действия Центрального военного округа (ЦВО) уничтожили мишени, имитирующие крылатые ракеты, в ходе учебных полетов на полигоне "Ашулук" в Астраханской области, сообщила пресс-служба ЦВО в четверг.

"Молодые экипажи самолетов Миг-31 БМ при помощи штатной радиолокационной станции "Заслон-М" провели поиск и уничтожение мишеней, имитирующих крылатые ракеты в эшелоне полета от 3 до 5 тыс. метров на расстоянии более 200 километров", - говорится в сообщении.

По данным ЦВО, летчики поражали мишени авиационными управляемыми ракетами класса "воздух-воздух" в условиях ограниченной видимости в дневное и ночное время.

Кроме того, на полигоне летчики отработали свои действия в смоделированных штатных и чрезвычайных ситуациях.

"Во время проведения учебно-тренировочных полетов были задействованы пять самолетов Миг-31 БМ и около 100 военнослужащих", - отметили в пресс-службе.

Истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия МиГ-31 оснащен современной системой управления. Дальность обнаружения цели достигает 320 км, радиус поражения - 280 км.

Самолет предназначен для длительного патрулирования и борьбы с разведывательными самолетами, стратегическими бомбардировщиками и низколетящими целями. Способен одновременно поражать шесть и сопровождать до десяти воздушных целей.

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