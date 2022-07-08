Олаф Шольц: обучение украинских военных использованию РСЗО Mars 2 уже началось

ЦАМТО, 7 июля. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что обучение украинских военных использованию реактивных систем залпового огня Mars 2 уже началось, передает "РИА Новости".

Ранее министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт заявила, что Германия поставит обещанные Украине три реактивные системы залпового огня Mars 2 в июле или августе после того, как украинские войска пройдут обучение.

"Мы приняли решение, что совместно с Великобританией и США поставим системы РСЗО Украине. В Германии обучение украинских военных уже началось. То же касается ЗСУ "Гепард", которые способны защищать войска от нападений с воздуха", – заявил О.Шольц, отвечая на вопросы депутатов в бундестаге.