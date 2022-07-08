В США поблагодарили Александра II за продажу Аляски

Геополитическое значение Аляски в эпоху соперничества сверхдержав

Америка была бы гораздо слабее перед лицом нынешних конкурентов-сверхдержав, если бы у неё не было Аляски, пишет The Hill. Эта территория является одновременно и командной высотой, и масштабным полигоном, и дает право США на место в Арктическом совете.

Марк Кеннеди (Mark Kennedy)

Спецоперация российского президента Владимира Путина на Украине не только ужасна сама по себе, но и стратегически ошибочна, поскольку подрывает позиции России на мировой арене и укрепляет альянс под руководством США против его жестоких действий. Стратегическая ошибка Путина продолжает традиции русского царя Александра II, который в 1867 году продал Аляску и тоже ослабил Россию, значительно усилив Америку. Недавний визит на базы на Аляске в компании генерал-лейтенанта ВВС США Джейка Джейкобсона (Jake Jacobson)убедил меня в том, что приобретение этой земли тогдашним госсекретарем Уильямом Сьюардом за 7 миллионов долларов было отнюдь не безрассудством, как тогда было принято считать. Есть четыре причины, почему роль Аляски в стратегическом противостоянии Америки с другими сверхдержавами постоянно возрастает.

Командная высота: один из принципов военной стратегии заключается в том, чтобы как можно быстрее занять командную высоту, откуда легче всего защитить свою позицию и двинуться вперед. Вторя мнению бригадного генерала Билли Митчелла (Billy Mitchell), который в 1935 году назвал Аляску "самым стратегическим местом на земле", командующий ВВС на Аляске генерал-лейтенант Дэвид Крамм (David Krumm) подчеркнул, что когда глядишь на земной шар сверху, становится ясно, насколько всё в северном полушарии близко к Аляске. В частности, он отметил, что Аляска ближе к Токио, чем Гавайи, и ближе к Москве, чем Вашингтон, округ Колумбия.

Сознавая близость Аляски, Япония захватила во время Второй мировой войны пару Алеутских островов, чтобы не дать США напасть с командой высоты через северную часть Тихого океана. Сегодня важность Аляски отражает то обстоятельство, что там базируются четыре истребительных эскадрильи пятого поколения – две эскадрильи F-22 на базе "Элмендорф Ричардсон" в Анкоридже и две F-35 на базе "Эйлсон" недалеко от Фэрбенкса.

Расширение арктической торговли: таяние арктических льдов имеет серьезные последствия для окружающей среды и торговли. Аляска дает Америке членство в Арктическом совете, межправительственном форуме для решения арктических проблем, например, как решать частично пересекающиеся территориальные претензии и как делить ресурсы региона. Работу форума нарушила российская спецоперация, однако значение региона будет лишь расти, поскольку ледовый покров отступает, а открытые морские пути расширяются.

Рассмотрим значительную экономию, которую дает Арктика. Доставка грузов из Азии в Европу через Арктику на 50% короче и сэкономит до 10 дней плавания по сравнению с традиционным маршрутом через Малаккский пролив и Суэцкий канал. Поскольку Россия наращивает в Арктике военную мощь, а Китай строит планы на "Полярный Шелковый путь", геополитическое значение Аляски возрастает, и это усугубляет напряженность в отношениях сверхдержав.

Учебный полигон: Аляска вдвое больше Техаса. Благодаря своим огромным размерам, Аляска дает стране крупнейший Объединенный Тихоокеанский полигон площадью в миллион кубических миль, где проводятся крупные учения формата RED FLAG-Alaska и Northern Edge. Эти реалистичные многодневные учения проводятся несколько раз в год. В них участвуют все рода войск, а также союзники по НАТО и из Азии, – это позволяет командам противостоять угрозам настоящим и условным. Инвестиции в многозонные цифровые радары позволяют пилотам испытать на себе реальные угрозы радиоэлектронной борьбы. А удаленное расположение полигона затрудняет противникам слежку за учениями или технологиями.

Раннее предупреждение / перехват ракет: расположение радара для предупреждения и перехвата ракет так далеко на севере – гарантия ранней осведомленности и возможность отреагировать быстрее, чем из более южных штатов. База Clear Space Force Station с новым мощным радаром дальнего действия, который сочетает в себе дальнобойность низкочастотных радаров с высоким разрешением высокочастотных, и ее доблестная охрана обеспечивают именно такую возможность. А перехватчики наземного базирования в форте Грили обеспечивают раннюю возможность перехватить любые приближающиеся ракеты.

Согнется ли дуга истории от путинских боевых действий на Украине точно так же, как и от продажи Аляски – покажет время.

Но нет никаких сомнений в том, что без командной высоты на Аляске, места в Арктическом совете, масштабного полигона и средств раннего предупреждения о ракетном нападении Америка была бы гораздо слабее перед лицом нынешних конкурентов-сверхдержав.

Так что спасибо, Александр II.

Марк Кеннеди – научный сотрудник Центра международных ученых имени Вильсона, общественный деятель ВВС США, почетный президент Университета Колорадо и бывший член Палаты представителей (2001-2007) от Миннесоты.